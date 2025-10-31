Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Bogárdi-Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának korábbi lelkészi elnöke
14.00 Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője
16.00 Hegedűs Katalin egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet oktatója
18.00 Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományok Háza Közművelődési és tudományos szakcsoport vezetője
23.00 Pilling János pszichiáter, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének munkatársa
Vasárnap
05.00 Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára
08.00 Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke és Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója
13.00 Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője
14.00 Muszbek Katalin, a Magyar Hospice Alapítvány igazgatója
16.00 Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója
18.00 Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
23.00 Szepesi Balázs, az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője