2025. október 31. péntek Farkas
Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Bogárdi-Szabó István, Demkó Attila, Hubai Imre, Lóga Máté és Turi Ferenc, Fekete Péter.

Szombat

11.00 Bogárdi-Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának korábbi lelkészi elnöke

14.00 Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője

16.00 Hegedűs Katalin egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet oktatója

18.00 Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományok Háza Közművelődési és tudományos szakcsoport vezetője

23.00 Pilling János pszichiáter, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének munkatársa

Vasárnap

05.00 Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára

08.00 Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke és Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója

13.00 Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője

14.00 Muszbek Katalin, a Magyar Hospice Alapítvány igazgatója

16.00 Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója

18.00 Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa

23.00 Szepesi Balázs, az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője

Komplett negyed lesz a Diákváros, három év múlva indulhat a beköltözés

A jelenlegi elképzelések szerint három év múlva már beköltözhetnek az első hallgatók a Diákvárosba, amely az eredetileg tervezett helyszínen, az atlétikai stadion közelében épülhet meg – közölte Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának szóvivője elmondta: 15-20 ezer kollégiumi férőhely nagy segítség lenne a felsőoktatásnak, ráadásul a diákok számára az egyik legfontosabb szociális hátteret a kollégiumi légkör adja.
 

Hollandia megtelt: millióknak nincs hová hazamenniük

Egy ország, amely megnyerte a harcot a tenger ellen, most a saját szabályai miatt fullad meg. Hollandia lakáspiaca paradox módon nem a pénz, hanem a túl sok jó szándék miatt omlik össze. Az új bérleti plafonok elvileg a bérlőket védik, valójában viszont elriasztják az építtetőket. A következmény félmillió hiányzó lakás és egy generáció, amelynek nincs hová hazamennie.
VIDEÓ
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
 
Satuba szorították a forintot, bármikor jöhet a kitörés

A forint enyhén erősödő pályán kezdte a pénteket, miután a hét jegybanki döntései és gyengébb hazai makroadatai sem okoztak érdemi elmozdulást. A befektetők rövid távon továbbra is óvatosak, a hazai és nemzetközi adatok azonban új irányt szabhatnak a nap folyamán. A piac fókuszában a külső kockázati tényezők maradnak, így a forint teljesítményét továbbra is elsősorban a globális hangulat alakíthatja.

Kvíz: Kik voltak ők és mit tettek le az asztalra? Lássuk, mit tudsz a 2025-ben elhunyt hírességek életéről!

Te vajon tudod, kik voltak 2025 híres elhunytjai? Tedd próbára tudásod és mutasd meg nekünk, mit tudsz ezekről a világhírű színészekről, zenészekről és más hírességekről!

No plans to remove Andrew from line of succession after losing royal titles, government says

Andrew remains eighth in line to the throne and it would take an act of Parliament to formally remove him.

2025. október 31. 17:57
