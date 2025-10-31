Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Egy ország, amely megnyerte a harcot a tenger ellen, most a saját szabályai miatt fullad meg. Hollandia lakáspiaca paradox módon nem a pénz, hanem a túl sok jó szándék miatt omlik össze. Az új bérleti plafonok elvileg a bérlőket védik, valójában viszont elriasztják az építtetőket. A következmény félmillió hiányzó lakás és egy generáció, amelynek nincs hová hazamennie.