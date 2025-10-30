ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.91
usd:
334.88
bux:
0
2025. október 30. csütörtök Alfonz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Wooden blocks with the word GDP and up and down arrows. An unstable economy in the country. Financial measure of the market value of all the final goods and services produced in a specific period.
Nyitókép: Andrii Yalanskyi/Getty Images

KSH: az ipar és a mezőgazdaság fékezte a magyar gazdaság teljesítményét

Infostart / MTI

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 harmadik negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit - jelentette csütörtökön első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző negyedévhez képest - a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint - a gazdaság teljesítménye stagnált.

Az első három negyedévben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,3, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

A bruttó hazai termék növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen az információ, kommunikáció ág teljesítménye járult hozzá. Az ipar és a mezőgazdaság fékezte a gazdaság teljesítményét - jelentette a KSH.

Kezdőlap    Belföld    KSH: az ipar és a mezőgazdaság fékezte a magyar gazdaság teljesítményét

mezőgazdaság

gdp

ksh

ipar

központi statisztikai hivatal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

A kormány döntött: az élelmiszer-ipari termékekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot 2026. február 28-ig meghosszabbítja, és december 1-től 14 élelmiszer-ipari termékkel kibővíti – jelentette be Gulyás Gergely. A miniszter reagált a legfrissebb GDP-adatokra is. Cikkünket percről percre frissítjük!
 

KSH: az ipar és a mezőgazdaság fékezte a magyar gazdaság teljesítményét

Pokrovszk veszélyben, de Volodimir Zelensziij nem mond le területekről

Pokrovszk veszélyben, de Volodimir Zelensziij nem mond le területekről

Ukrajna kész tárgyalni a békéről – de nem hajlandó ezért előre területet feladni, ahogy azt Moszkva feltételül szabta. Volodimir Zelenszkij elnök kedden beszélt erről. Közben a fronton tovább éleződik, az oroszok pedig nukleáris torpedót teszteltek.
 

Elrendelte az atomfegyverek tesztelésének újrakezdését Donald Trump

Nagy bejelentést tett Donald Trump

"Moszkvát a földdel tesszük egyenlővé ha Oroszország támad" - közölte a belga védelmi miniszter

VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntött a kormány: meghosszabbítják az árrésstopot

Döntött a kormány: meghosszabbítják az árrésstopot

A kormány 2026. február 28-ig meghosszabbítja az árrésstopot, és december 1-jétől 14 új termékkörrel – köztük a félkemény sajttal, az almával, a paradicsommal és a bébiétellel – bővíti az intézkedés hatályát - jelentette be Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón. Szó volt arról is, hogy hogy Orbán Viktor november 7-én Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, ahol energetikai, hadiipari, gazdasági és pénzügyi megállapodások is születhetnek, valamint napirendre kerül a békecsúcs és egy lehetséges amerikai–orosz találkozó előkészítése. A százhalombattai tűzzel kapcsolatban közölte: a kormány felhatalmazta a nemzetgazdasági minisztert, hogy tárgyaljon a Mollal annak érdekében, hogy a finomítói kapacitásokat érintő helyzetet ne áremeléssel kezelje a vállalat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bombameglepetés a holland választáson: nem jött be Wilders számítása, bukhatja a kormányzást Orbán szövetségese

Bombameglepetés a holland választáson: nem jött be Wilders számítása, bukhatja a kormányzást Orbán szövetségese

Rob Jetten centrista-liberális pártja, a D66 fej fej mellett áll az iszlámellenes populista Geert Wilders pártjával a holland választáson.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

He says the US can sign a trade deal with China "pretty soon" while speaking aboard Air Force One.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 30. 08:08
Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot
2025. október 30. 06:00
Kovács Péter az első fővárosi betelepülési korlátozásról: két nagy problémával küzd a kerület
×
×
×
×