Lapértesülés: az év végétől akár hónapokig Bubi nélkül maradhat a főváros

A Bubi közösségi kerékpáros rendszer üzemeltetésére kötött szerződés december 23-án lejár, az új szolgáltató kiválasztására indított közbeszerzés pedig jelentős késésben van, így akár hónapokig Bubi-kerékpárok nélkül maradhat a főváros – értesült a Telex.

A BKK a portál megkeresésére közölte: a közösségi kerékpáros rendszer harmadik generációjának megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás jelenleg is folyamatban van, az új megállapodáshoz pedig a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulása és döntése szükséges.

Az új flotta indulásának pontos időpontja és az ütemezés a szerződés aláírásának időpontjától függ.

A lap emlékeztet: a Bubi 3.0 beharangozásakor Walter Katalin, a BKK akkori vezérigazgatója még azt valószínűsítette, hogy augusztus végén vagy legkésőbb szeptember elején meg lehet kötni az új szerződést, ami ha megvalósult volna, akkor 2026 első negyedévében indulhatott volna el az új rendszer. Mindezek alapján most két hónapos csúszásban van a tender.

Átmeneti megoldás lehetne, ha a BKK meghosszabbítaná a szerződést a szolgáltatókkal. A BKK meg is kezdte az esetleges hosszabbításról szóló egyeztetéseket, hogy az átállás az új rendszerre a lehető legrövidebb szolgáltatásmentes időszakkal valósuljon meg. A Telex azonban úgy értesült, hogy a BKK és a jelenlegi szolgáltató között nem jó a viszony, ami bizonytalan helyzetet teremthet a Bubi-használók legnagyobb kárára.