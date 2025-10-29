ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.25
usd:
333.73
bux:
0
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
MOL Bubi kölcsönkerékpárok Budapesten, Batthyány téren 2020. március 19-én. A koronavírus-járvány miatt jelentősen csökkent a városban közlekedők száma.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd

Lapértesülés: az év végétől akár hónapokig Bubi nélkül maradhat a főváros

Infostart

Az eddigi szolgáltatóval kötött szerződés december 23-án lejár, a közbeszerzési eljárás pedig csúszásban van. Az új flotta indulásának időpontja és az ütemezés a szerződés aláírásának időpontjától függ.

A Bubi közösségi kerékpáros rendszer üzemeltetésére kötött szerződés december 23-án lejár, az új szolgáltató kiválasztására indított közbeszerzés pedig jelentős késésben van, így akár hónapokig Bubi-kerékpárok nélkül maradhat a főváros – értesült a Telex.

A BKK a portál megkeresésére közölte: a közösségi kerékpáros rendszer harmadik generációjának megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás jelenleg is folyamatban van, az új megállapodáshoz pedig a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulása és döntése szükséges.

Az új flotta indulásának pontos időpontja és az ütemezés a szerződés aláírásának időpontjától függ.

A lap emlékeztet: a Bubi 3.0 beharangozásakor Walter Katalin, a BKK akkori vezérigazgatója még azt valószínűsítette, hogy augusztus végén vagy legkésőbb szeptember elején meg lehet kötni az új szerződést, ami ha megvalósult volna, akkor 2026 első negyedévében indulhatott volna el az új rendszer. Mindezek alapján most két hónapos csúszásban van a tender.

Átmeneti megoldás lehetne, ha a BKK meghosszabbítaná a szerződést a szolgáltatókkal. A BKK meg is kezdte az esetleges hosszabbításról szóló egyeztetéseket, hogy az átállás az új rendszerre a lehető legrövidebb szolgáltatásmentes időszakkal valósuljon meg. A Telex azonban úgy értesült, hogy a BKK és a jelenlegi szolgáltató között nem jó a viszony, ami bizonytalan helyzetet teremthet a Bubi-használók legnagyobb kárára.

Kezdőlap    Belföld    Lapértesülés: az év végétől akár hónapokig Bubi nélkül maradhat a főváros

budapest

üzemeltetés

bkk

közbeszerzés

szerződés

bubi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az Airbnb nagy leckéje: a tőke vége, a hálózatok kezdete

Az Airbnb nagy leckéje: a tőke vége, a hálózatok kezdete
Egy korszak véget ért. A gazdaság súlypontja a tőkéből áttevődött az adatra, a tulajdonból a hozzáférésre. Az Airbnb nem csupán a turizmusszektort alakította át, hanem a kapitalizmus szerkezetét is. A vállalat, amely semmit sem birtokol, mégis globális értéket teremt, ma mintát ad az energiaszektor új forradalmának. A jövő gazdaságát nem az építők, hanem a szervezők uralják.
Farkas András: a magyar nyugdíjasok relatív elszegényedése elkerülhetetlen

Farkas András: a magyar nyugdíjasok relatív elszegényedése elkerülhetetlen

A hazai nyugdíjrendszerben a fenntarthatóságot azok az ellátások veszélyeztetik, amelyeknek nincs járuléktámogatása – mondta az InfoRádióban a nyugdíjszakértő, aki ebbe a kategóriába sorolta a Nők 40 korkedvezményt, a 13. havi nyugdíjat és a tervezett 14. havi nyugdíjat. Indoklása szerint ahogy telik az idő, egyre több magyar nő teljesíti a program feltételeit, de közben korábban kiszáll a járulékot fizetők köréből.
VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyenge az export, erős az import

Gyenge az export, erős az import

Szeptemberben a kivitel volumene 0,5%-kal, a behozatalé 8,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. Utóbbi a belső kereslet élénkülésére utal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Importrobbanás és exportlassulás: így alakult a külkereskedelem szeptemberben

Importrobbanás és exportlassulás: így alakult a külkereskedelem szeptemberben

Szeptemberben 589 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet; a kivitel volumene 0,5%-kal, a behozatalé 8,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hurricane Melissa hits Cuba with 120mph winds as Jamaican PM declares 'disaster area'

Hurricane Melissa hits Cuba with 120mph winds as Jamaican PM declares 'disaster area'

The damage in Jamaica won't begin to become clear until daybreak - but PM Andrew Holness warns there are reports of "devastating impacts".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 07:00
A törökfürdőtől Rákosrendezőig és a kerületekig: heves viták lesznek szerdán a Fővárosi Közgyűlésben
2025. október 29. 06:36
Zűrzavar lesz szerdán a budapesti utakon a taxis tüntetés miatt, mutatjuk, hol és mikor
×
×
×
×