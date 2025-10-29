ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 29. szerda Nárcisz
Prison interior. Jail cells and shadows, dark background. 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Három évig molesztálta nevelt lányait

Infostart

A Fejér Vármegyei Főügyészség vádirata alapján 20 évre ítélték a nevelt lányait szexuálisan bántalmazó férfit.

A vádirat szerint a férfi élettársának gyermekeivel 2017-től 2020-ig erőszakkal, a kiskorú sértettek védekezésre képtelen állapotát kihasználva, illetve fenyegetéssel szexuális cselekményt végzett. A férfi az egyik gyermeket rendszeresen bántalmazta, megalázó módon megbüntette, az emberi méltóságát súlyosan sértő kifejezésekkel illette, acélbetétes bakanccsal rugdosta.

A terhelt 2020-ban az egyik gyermek barátnőjével – védekezésre képtelen állapotát kihasználva – szexuális cselekményt végzett.

A férfi a szülői felügyeletből eredő kötelezettségét súlyosan megszegte és a kiskorú sértettek pszichés és fizikai fejlődését veszélyeztette.

A Székesfehérvári Törvényszék a férfit folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt 20 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A bíróság az elkövetőt végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amely révén kiskorúakkal kerülne kapcsolatba, továbbá kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezett.

