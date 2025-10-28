Orbán Viktor: ez az orosz-európai konfliktus akár egy háború előszele is lehet

Orbán Viktor egy Facebook-posztban arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz vagyon befagyasztása komoly gondot okozhat Európának. Felidézte: részt vett a csütörtök-pénteki EU-csúcson, hétfőn a Vatikánban járt XIV. Leó pápánál és találkozott Olaszország miniszterelnökével.

"A saját szememmel láthattam, ma minden európai vezető a háborúról gondolkodik" – értékelt, hozzátéve, hogy Európa ereje és pénze fogytán van, a helyzetben pedig szerinte a legnagyobb kérdés az, hogy ki fogja finanszírozni azt, ami megmarad Ukrajnából a háború után.

"Van is egy új brüsszeli csodafegyver: lefoglalni, és felhasználni az Európában lévő orosz valutatartalékot.

Ez egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet. A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni. Mi ezt szorgalmaztuk az elmúlt napok találkozóin"

– írta a bejegyzésben a kormányfő.