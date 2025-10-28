ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.59
usd:
333.17
bux:
0
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök vatikáni látogatása során interjút ad az M1 aktuális csatornának Rómában 2025. október 27-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: ez az orosz-európai konfliktus akár egy háború előszele is lehet

Infostart

A miniszterelnök szerint ma minden vezető a háborúról gondolkodik.

Orbán Viktor egy Facebook-posztban arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz vagyon befagyasztása komoly gondot okozhat Európának. Felidézte: részt vett a csütörtök-pénteki EU-csúcson, hétfőn a Vatikánban járt XIV. Leó pápánál és találkozott Olaszország miniszterelnökével.

"A saját szememmel láthattam, ma minden európai vezető a háborúról gondolkodik" – értékelt, hozzátéve, hogy Európa ereje és pénze fogytán van, a helyzetben pedig szerinte a legnagyobb kérdés az, hogy ki fogja finanszírozni azt, ami megmarad Ukrajnából a háború után.

"Van is egy új brüsszeli csodafegyver: lefoglalni, és felhasználni az Európában lévő orosz valutatartalékot.

Ez egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet. A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni. Mi ezt szorgalmaztuk az elmúlt napok találkozóin"

– írta a bejegyzésben a kormányfő.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: ez az orosz-európai konfliktus akár egy háború előszele is lehet

orbán viktor

konfliktus

háború

eu-csúcs

befagyasztás

orosz vagyon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.28. kedd, 18:00
Kaderják Péter
a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Övön alul ütötték meg Trump új szankciói Moszkvát, Orbán Viktor Washingtonba megy békíteni - Háborús híreink kedden

Övön alul ütötték meg Trump új szankciói Moszkvát, Orbán Viktor Washingtonba megy békíteni - Háborús híreink kedden

Sajtóértesülések szerint a múlt hét végén kivetett amerikai szankciók miatt a Lukoil elkezdte eladni a nemzetközi eszközeit. A magyar miniszterelnök szerint Trump az orosz energiahordozók szankcionálásával hibát követ el, ezért hamarosan Washingtonba repül tárgyalni. Az orosz csapatok továbbra is Pokrovszkot ostromolják, igen súlyos veszteségek mellett. Kijev zöld utat kapott nemcsak Gripen vadászgépek vásárlására, de egy gyár felépítésére is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a fordulópont: megérkezik az ősz igazi arca kedden!

Itt a fordulópont: megérkezik az ősz igazi arca kedden!

Kedden napközben a felhők mögül több órára kisüt a nap, de délután északnyugat felől egyre vastagabb felhőtakaró érkezik, amely az ország északkeleti részét borítja be.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Three dead in Jamaica as country braces for world's strongest storm

Three dead in Jamaica as country braces for world's strongest storm

Powerful winds of 175 mph (280 km/h) have battered the coast and up to 101cm of rain is possible.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 28. 06:51
Így bővül az M4-es
2025. október 28. 06:26
Vigyázat, minden taj-kártyás veszélybe került
×
×
×
×