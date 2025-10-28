ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 28. kedd
Nyitókép: Tamboly Photodesign/Getty Images

Hiába a figyelmeztetés, pár nap különbséggel megtörtént ugyanaz a szörnyűség – videó

Infostart

A Pest vármegyei rendőrség egészen extrém dologra hívta fel a figyelmet: mindössze hat nap különbséggel két autós pont ugyanott és pont ugyanúgy vágott be az érkező HÉV-szerelvény elé.

Hátborzongató videót osztott meg Facebook-oldalán a Pest vármegyei rendőrség, amivel egyúttal arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy mennyire nem éri meg átmenni a tilos jelzésen.

Mint írják, a helyszín ugyanaz, és mindössze néhány nap telt csak el a két baleset között. Először október 2-án, majd október 8-án hajtotta végre egy-egy autós ugyanazt a műveletet, azaz jobbra kanyarodva behajtott az érkező HÉV-szerelvény elé. Az eredmény mindkétszer ugyanaz lett.

A rendőrség kiemeli: 2025. január 1. és szeptember 30. között Pest vármegyében 9 baleset történt vasúti átjárókban, ami 4 ember életét követelte. Hangsúlyozzák: ezek a tragédiák mind elkerülhetők lettek volna.Nem éri meg kockáztatni, soha nem érdemes megpróbálni „még átférni”.

A videó megrázó képsorokat tartalmaz, megtekintése csak erős idegzetűeknek javasolt:

A hosszú hétvégén országjárást hirdetett Orbán Viktor, Magyar Péter és Dobrev Klára is. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint az ellenzék lépéskényszerbe került a kormányoldal mögött, Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke azonban azonban úgy látja: ez pont fordítva van.
