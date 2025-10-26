ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 26. vasárnap Dömötör
Alacsony a Balaton.

Viharos szél fogadta a Balatonnál ünneplőket

Infostart

Október 23-án este a Benjamin névre keresztelt ciklon hidegfrontja elérte a Balaton térségét, a meteorológiai előrejelzéseknek megfelelően viharos széllökéseket okozva az üdülőrégióban.

A Siófoki Obszervatórium tájékoztatása szerint a legerősebb szélrohamot a Balatonszemes előtti vízközépi mérőplatformon regisztrálták, ahol a HungaroMet hitelesített műszere 113 km/h-s sebességet mért. A parti állomások közül Balatonőszödön 95 km/h-t, míg Balatonmárián 90 km/h-s széllökést jeleztek - írja a hirbalaton.hu.

A mostani vihar az idei év második legerősebb szélvihara volt a Balatonnál. Ezt csak a július 7-i vihar előzte meg, amikor Balatonfüreden 130 km/h volt a legerősebb széllökés.

A mérések szerint tó felszínére területi átlagban mintegy 30 milliméter eső esett, a vízgyűjtő területén is hasonló mennyiségű csapadékot mértek. A HungaroMet siófoki obszervatóriuma ugyanakkor jelezte, hogy a rendkívül kiszáradt talaj miatt a jelentős csapadék csak mérsékelten emelheti meg a Balaton vízszintjét.

Így is történt, csak szombatról vasárnapra nőtt 2 centivel a vízszint. Erről részletesen beszámoltunk az Infostarton.

balaton

szél

vízállás

