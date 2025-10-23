ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.73
usd:
335.65
bux:
0
2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
military soldier in handcuffs, hands behind his back, on a dark background. Concept: war criminal, prisoner of war, tribunal. a prisoner of war under interrogation.
Nyitókép: Diy13/Getty Images

Pár whisky miatt verekedésbe kezdtek a boltban

Infostart

Egy bucsai és egy karcagi férfi meg akarta tartani a boltban a lopott szeszes italokat, ezért rátámadtak a biztonsági őrre. A karcagi bűnügyesek őrizetbe vették őket.

Három férfi tért be egy karcagi áruházba, és eltettek négy üveg whiskyt: kikerülték a kasszasort és elindultak a kijárat felé – írta a police.hu. A biztonsági őr feltartóztatta a 38 éves karcagi és a 30 éves bucsai férfit, akiknél az italok voltak, a harmadik azonban elinalt. A két férfi dulakodni kezdett a biztonsági őrrel, sőt, az egyikük ütésre emelte az üveget, így az őr elengedte a fiatalabbat, és mindketten kirohantak az üzletből.

A karcagi rendőrök a kamerafelvételek alapján azonosították a rablókat, elfogták és előállították őket a kapitányságra, harmadik társuk ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki. A rablókat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.

Kezdőlap    Belföld    Pár whisky miatt verekedésbe kezdtek a boltban

rendőrség

bűnözés

karcag

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Hősök terére ért a Nemzeti Menet, az ünnepség kezdetét várja a tömeg – október 23-i események percről percre

A Hősök terére ért a Nemzeti Menet, az ünnepség kezdetét várja a tömeg – október 23-i események percről percre
1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. 1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe. A megemlékezések sora a budapesti Kossuth téri ünnepélyes zászlófelvonással indult.
 

Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren: "a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát"

Így húztak át a Gripenek, alacsonyan, a Kossuth téri ünneplők felett – videó, fotók

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország

Négynapos hosszú hétvége: boltok, közlekedés, parkolás – íme minden fontos tudnivaló

Az EU elfogadta az Oroszországot célzó 19. szankciós csomagot

Az EU elfogadta az Oroszországot célzó 19. szankciós csomagot

A csomag más intézkedések mellett bezárja azon pénzügyi kiskapukat, amelyeket Oroszország a szankciók megkerülésére használ. Az EU újabb büntetőintézkedéseket vezetett be Fehéroroszországgal szemben is.
 

Más szavaz Orbán Viktor helyett az EU-csúcson

Zelenszkij a csúcstalálkozóra érkezve üzent: az ukrajnai tűzszünet lehetséges

Jövő heti budapesti találkozó helyett amerikai szankciók orosz olajcégek ellen

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megcsappantak a befektetők a nemzetközi műtárgypiacon – A kripto- és AI-őrület szívja el a tőkét

Megcsappantak a befektetők a nemzetközi műtárgypiacon – A kripto- és AI-őrület szívja el a tőkét

A műtárgypiacról elmaradoznak a nagy költekezők – vélekednek a szakértők az elmúlt egy év fejleményei alapján. Legutóbb Philip Hoffman, a The Fine Art Group tanácsadó cég alapító-vezérigazgatója nyilatkozta azt, hogy a nagyértékű műtárgyak mostanság nem vonzzák a spekulációs tőkét, azt más területeken fialtatják. A befektetők kisebb kockázatot, alacsonyabb költségeket keresnek, állítja Hoffman, aki sokat megélt szereplője a szakmának, hajdan a Christie’s pénzügyi vezetőjeként dolgozott. Szavai visszaköszöntek a múlt héten megrendezett Frieze London művészeti vásár eseményeiről szóló tudósításokban is, ugyanakkor kevésbé a nehézségeket, inkább a pozitívumokat hangsúlyozták a londoni üzenetek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki

Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki

Érdemes nagyon átgondolni, milyen halat vásárolunk, ugyanis egyes fajtákban nem elhanyagolható higanyszintet mutattak ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Putin talks 'don't go anywhere' as he imposes new sanctions

Trump says Putin talks 'don't go anywhere' as he imposes new sanctions

The US has announced new sanctions on Rosneft and Lukoil, Russia's two largest oil companies, over continued fighting in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 23. 16:22
Áll a bál, bekérették az osztrák nagykövetet Szijjártó Péterék
2025. október 23. 14:16
Így húztak át a Gripenek, alacsonyan, a Kossuth téri ünneplők felett – videó, fotók
×
×
×
×