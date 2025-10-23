Pár whisky miatt verekedésbe kezdtek a boltban

Három férfi tért be egy karcagi áruházba, és eltettek négy üveg whiskyt: kikerülték a kasszasort és elindultak a kijárat felé – írta a police.hu. A biztonsági őr feltartóztatta a 38 éves karcagi és a 30 éves bucsai férfit, akiknél az italok voltak, a harmadik azonban elinalt. A két férfi dulakodni kezdett a biztonsági őrrel, sőt, az egyikük ütésre emelte az üveget, így az őr elengedte a fiatalabbat, és mindketten kirohantak az üzletből.

A karcagi rendőrök a kamerafelvételek alapján azonosították a rablókat, elfogták és előállították őket a kapitányságra, harmadik társuk ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki. A rablókat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.