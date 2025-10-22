Láncfűrésszel támadt a családtagjaira

Egy Pápa környéki lakost tett bejelentést a rendőrségre október 20-án éjszaka, hogy a fia otthonában tör-zúz, és még a testvérének is nekiment – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

A 19 éves férfi ittasan ment haza, és miután a testvére rászólt, fojtogatni kezdte. Másik testvérük lépett közbe, és szedte szét őket, majd a férfi dühében kiment a házból, magához vett egy láncfűrészt, és többször belevágott a műanyag bejárati ajtóba, miközben családtagjait fenyegette.

A rendőrök az elkövetőt a helyszínen elfogták, majd – őrizetbe vétele mellett – gyanúsítottként kihallgatták, és eljárást indítottak ellene.