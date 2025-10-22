ARÉNA - PODCASTOK
Ég a gázláng egy gáztűzhelyen Chisinauban 2022. január 27-én. Moldovában válságos a helyzet a földgáz árának emelkedése miatt, a parlament január 20-án szükségállapotot vezetett be az országban. Amíg novemberben ezer köbméter földgáz beszerzési ára 450 dollár volt, januárban már 647 dollár. A moldovai gázipari vállalat, a Moldovagaz január 21-én azt javasolta az országos energiaszabályozási ügynökségnek (ANRE), hogy több mint 40 százalékkal emeljék a fogyasztók gázdíját.
Nyitókép: MTI/EPA/Dumitru Doru

A saját konyhánk mérgezhet meg minket

Infostart

A gáztűzhelyek egészségügyi kockázatai és az indukciós főzés előnyei egyre nagyobb figyelmet kapnak az Egyesült Államokban, ahol a háztartások 38 százalékában használnak gáztűzhelyet. Európában 60 százalék feletti az arány, és egyre többször merül fel, hogy a károsanyag-kibocsátásuk miatt valamilyen szigorúbb, korlátozóbb szabályozást vetnek ki a gáztűzhelyekre.

A gáztűzhelyek benzolt, szén-monoxidot, metánt és nitrogén-dioxidot bocsátanak ki, amelyek asztmát, köhögést és zihálást okozhatnak, valamint krónikus betegségek, például rák kialakulásához is hozzájárulhatnak.

Az USA-ban a gyermekkori asztmás esetek 13 százalékát a háztartási gáztűzhelyek okozzák.

A Forbes.com alapján a Portfolio emlékezetet, a kutatások szerint a gáztűzhelyről indukciós főzőlapra való váltás több mint 50 százalékkal csökkentheti a beltéri nitrogén-dioxid szennyezést.

Egy tanulmány kimutatta, hogy a gázégők benzolkibocsátása 10-25-ször magasabb, mint a hagyományos elektromos tűzhelyeké, míg az indukciós tűzhelyeknél egyáltalán nem mutattak ki benzolt.

Az indukciós tűzhelyek energiahatékonyabbak és környezetbarátabbak is.

A gáztűzhelyek még kikapcsolt állapotban is metánt szivárogtatnak, amely 82-szer gyorsabban melegíti a légkört, mint a szén-dioxid.

Egy tanulmány szerint az amerikai otthonokban lévő gáztűzhelyek éghajlati hatása 500 000 benzinüzemű autóéval mérhető össze.

Az indukciós tűzhelyek körülbelül háromszor kevesebb energiát használnak, mint a gáztűzhelyek. A szakácsok szerint az indukciós főzés gyorsabb, erőteljesebb és jobban kontrollálható, mint a gázfőzés.

Több amerikai államban törvényjavaslatokat nyújtottak be a gáztűzhelyek figyelmeztető címkézésére vonatkozóan.

New York városa 2023-ban olyan törvényt fogadott el, amely betiltja a gázüzemű fűtőberendezéseket, főzőlapokat és vízmelegítőket minden új épületben, és hasonló törvényt írtak alá Kaliforniában is.

Ehhez hasonló európai szabályozás is van már, amely felfutó rendszerben 2035-ig tiltaná meg az új ingatlanokban a gázeszközök beszerelését.

Az amerikai kutatók azt tanácsolják: ha gáztűzhelyet használ, gondoskodjon arról, hogy jó elszívója legyen, amely a szabadba szellőztet. Bár az elszívók nem szüntetik meg az összes mérgező kibocsátást, segíthetnek azok csökkentésében.

Ha új tűzhely vásárlását tervezi és aggódik saját és családja egészsége miatt, érdemes megfontolni egy elektromos vagy indukciós tűzhely beszerzését, amely nemcsak egészségesebb, de a klímaváltozás elleni küzdelemhez is hozzájárul – írja az amerikai lap.

