ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.06
usd:
334.17
bux:
103789.82
2025. október 21. kedd Orsolya
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A budapesti Nagykőrösi úton telepített Véda közúti intelligens kamerának nevezett új fix traffipaxok 2016. április 4-én. Az új kamerák, amelyek április 5-én reggeltől fognak működni, sebességmérés mellett - a többi között - forgalomszámlálásra és többféle szabályszegés felismerésére, dokumentálására is alkalmasak. A rendszer 160 mobil sebességmérőt, valamint az ország egész területén 365 fixtelepítésű komplex közlekedésellenőrző pontot (KKEP) foglal magában, 134 útszakaszon.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd

Egy traffipax, 24 óra, négy gyorshajtás, de mennyi a bírság?

Infostart

Meggyűlt a baja egy fix traffipaxszal egy autósnak Iváncsán. Pontosabban 24 órán belül négyszer gyűlt meg vele a baja, több százezres bírság lett a vége.

24 órán belül négyszer futott bele ugyanabba a fix traffipaxba egy autós Iváncsán. Pedig ezeknek a sebességmérőknek a helyét táblákkal is kötelező jelölni – úgy látszik, ezek sem tűntek fel neki – írja a vezess.hu.

A rendőrség fotómontázsáról egy sebességérték hiányzik ugyan, de a másik három (87, 88 és 99 km/h) alapján jól látható, hogy nem is kis sebességtúllépésekről volt szó.

A bírság is ehhez arányos lesz majd: az összesen négy csekken 410 ezer forintot kell majd befizetnie az autó üzembentartójának.

Kezdőlap    Belföld    Egy traffipax, 24 óra, négy gyorshajtás, de mennyi a bírság?

rendőrség

autó

traffipax

gyorshajtás

iváncsa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A nagy Louvre-lopás ára: nem csak a tolvaj és a megrendelő lesz gazdagabb

A nagy Louvre-lopás ára: nem csak a tolvaj és a megrendelő lesz gazdagabb
Vasárnap reggel, amikor a turisták a Napkirály termében sétáltak, négy férfi flexszel a kezében hét perc alatt kiemelte a francia történelem egy darabját a Louvre falai közül. Az eltűnt ékszerek nem csupán anyagi veszteséget jelentenek, velük együtt tűnt el valami a kollektív biztonságérzetből is. Mégis, a közgazdaság furcsa módon azt üzeni, ami eltűnik, az néha felértékelődik. A hiány új történetet szül, és a történeteknek ára van.
Nem világos, hogy honnan hová megyünk – Csizmazia Gábor szerint nyomás alatt van Donald Trump

Nem világos, hogy honnan hová megyünk – Csizmazia Gábor szerint nyomás alatt van Donald Trump

Csizmazia Gábor Amerika-szakértő elképzelhetőnek tartja, hogy az amerikai elnök úgy akarja hátrahagyni az ukrajnai konfliktust, hogy kívülről támogatja tovább Ukrajnát, de csak annyira, hogy ne eszkalálódjon a helyzet. Közben Amerikában kormányzati leállás van, és az elnök tárgyalási módszereivel egyre többen nem értenek egyet, mivel nem lehet rajta kiigazodni.
 

Bulgária engedélyezné, hogy az orosz elnök átrepüljön a légterén

Felizzott a forródrót Moszkva és Washington között

Bejelentést tett Zelenszkij,Ukrajna elképesztően megerősíti a légvédelmét

Merénylettől tartva kellett gyorsan a "repülőre varázsolni" Donald Trumpot – fotó

A lengyel kormányfő figyelmeztette Donald Trumpot

VIDEÓ
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.21. kedd, 18:00
Fekete Péter
a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Éjszakai tűz a Mol olajfinomítójában: több vármegye tűzoltói vonultak ki

Éjszakai tűz a Mol olajfinomítójában: több vármegye tűzoltói vonultak ki

Százhalombattán, az Olajmunkás úton gyulladt ki egy alapanyag-feldolgozó üzem - közölte a Katasztrófavédelem hétfő késő este. Később a Mol is megerősítette, hogy az olajfinomítójáról van szó.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek

Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek

Tűzeset történt a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában hétfő éjjel, amelyet a tűzoltók lokalizáltak. Személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Amazon services 'recovering' as Snapchat and banks among sites hit by outage

Amazon services 'recovering' as Snapchat and banks among sites hit by outage

Platform outage checker Downdetector said the issues have impacted more than 1,000 different businesses.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 20. 23:19
Tűz ütött ki a százhalombattai olajfinomítóban
2025. október 20. 21:04
Orbán Viktor az AfD társelnökével tárgyalt
×
×
×
×