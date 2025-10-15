Magyar Péter: felelősségteljesen kormányozni jövőkép felmutatásával lehet

Magyar Péter több mint másfél órás interjút adott a Szabad Európának, amelyben egyebek mellett szóba került az országgyűlési választás, a kampány, az adórendszer, a kormányzóképesség felmutatása és pártjának egyéb tervei. A Tisza Párt elnöke a beszélgetésben úgy fogalmazott, a gyermekvédelem kérdése ma nem pártpolitikai ügy, hanem nemzeti minimum. Meggyőződése, azzal nem lehet választást nyerni, ha egy ellenzéki párt csak arra hívja fel a figyelmet, hogy mi nem működik. Úgy véli, nyerni és felelősségteljesen kormányozni „jövőkép, vízió és vállalások felmutatásával lehet”. Hozzátette: a következő 180 napban a Tisza közösségének az lesz a feladata, hogy megmutassa mindenkinek, „lehet ezt sokkal jobban, teljesen másképp csinálni”, mint a jelenlegi kormányzat. Mint mondta, nem lehet eleve elrendeltetett dolog, hogy „hazánk tizenöt év alatt a legszegényebb és legkorruptabb uniós tagállammá vált”.

Magyar Péter szerint egy kormányról az állítja ki a legfőbb bizonyítványt, hogy miként bánik a legelesettebbekkel. Azt gondolja, alapvető elvárásnak kellene lennie, hogy 3-4 éves gyerekeknek ne penészes fürdőszobában kelljen mosakodniuk, és azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy az állam hétköznaponként mindössze 1200 forintot szán a gyermekek étkeztetésére. Hozzátette: nem szabad hagyni, hogy lelakatolt hűtőszekrények legyenek a gyermekotthonokban. A Tisza Párt elnöke azt mondta,

ha kormányra kerülnek, akkor „felülről nyitott lesz a gyermekvédelem költségvetése”.

Az EP-képviselő azt tapasztalja, pazarlóan működik az állam, ezért szerinte nem a bevételeket kell növelni. Mint fogalmazott az interjúban, „konzervatív becslés szerint is 3-5 ezer milliárd forint tűnik el minden évben”, ami szerinte több pénz, mint amennyit a kormány az állami egészségügyre költ évente. Bírálta a kormányzatot, amiért szerinte „túlárazott közbeszerzésekre, felesleges beruházásokra, mindenféle korrupciós formákra szór el óriási pénzeket”.

Magyar Péter elmondta: a minimálbért keresők évente 240 ezer forinttal többet vihetnének majd haza, amennyiben megnyerik jövő tavasszal a választásokat. Arról is beszélt, hogy pártja egyetlenegy adót vezetne be, ami „a milliárdosok vagyonadója”. Hangsúlyozta, hogy

ez nem egy büntetőadó lenne, hanem a „társadalmi szolidaritásvállalásnak egy formája”, hogy egy- vagy ötmilliárd felett külön adót vetnének ki a tehetősebb emberekre.

A beszélgetésben a külpolitikára áttérve Magyar Péter a „megbízható NATO-szövetséges szerepfelfogását” hangsúlyozta. Mint fogalmazott, ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek kritikusak az unióval kapcsolatban vagy a NATO bizonyos álláspontjaival szemben. Szerinte az nem külpolitika, hogy „valaki csak azért harcol, hogy belpolitikailag hasznot tudjon ebből realizálni, vagy megpróbáljon gyűlöletet kelteni”.

Magyar Péter az orosz energiahordozókról való lehetséges leválás ügyében azt mondta, a céldátum 2035 lehet, és elismerte, történtek előrelépések az energiadiverzifikációban. A Tisza Párt elnöke végül elmondta: a jövő évi országgyűlési választásokon nem indul el egyéniben a XII. kerületben, ha a Fidesz volt feleségét, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert jelöli abban a választókerületben.