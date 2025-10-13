ARÉNA - PODCASTOK
A balatongyöröki Promenád Kávéház Hableány nevű süteménye nyerte el a Balaton sütije 2025 címet
Nyitókép: visitbalaton365.hu

Mogyorós-málnás csoda nyerte a Balaton sütije idei versenyét

Infostart

Kétszeresen is a balatongyöröki Promenád Kávéház nyerte az idei Balaton sütije versenyt.

Idén a balatongyöröki Promenád Kávéház Hableány nevű kreációja nyerte el a Balaton sütije címet, míg a Balaton kincsei nevű desszertjük a mentes kategória győztese lett. A Junior kategóriában a siófoki Dinasztia Cukrászda fiatal tehetsége, Lovas Nóra A Tópart Kincse nevű desszerttel diadalmaskodott – írta a veol.hu.

A visitbalaton365.hu beszámolója szerint a Balaton sütije versenyre több mint harminc különleges desszerttel neveztek a balatoni cukrászok, amelyek mind a tó szépségét, ízeit és hangulatát mesélik el. A zsűri 2025. szeptember 29-én kóstolta meg a beérkezett sütiket a siófoki Thanhoffer Villában.

A verseny junior kategóriájába is tíz nevezés érkezett, ami jól mutatja, hogy a fiatal balatoni cukrászok számára is fontos a szakmai fejlődés és az innováció.

A mentes kategóriába is érkeztek nevezések, ami azt bizonyítja, hogy a régió cukrászai egyre nagyobb figyelmet fordítanak az egészségtudatosságra és a különleges étkezési igények kiszolgálására is.

„A Balaton sütije nem csupán gasztronómiai verseny, hanem a régió közösségének ünnepe is. Nagy öröm látni, hogy a cukrászok a tó ízeit és hangulatát egy-egy szelet süteményben mesélik el” – mondta Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke, a VisitBalaton365 ügyvezetője.

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke kiemelte: „A Hableány győzelme jól mutatja, hogy a hagyomány és a kortárs gasztronómia tökéletesen találkozhat egy balatoni ihletésű süteményben.”

A verseny bírálatát elismert szakemberekből álló zsűri végezte, akik a desszertek ízét, harmóniáját, megjelenését és a Balatonhoz való kötődését értékelték.

„A cukrászokat a Balaton természeti kincsei, legendái, szőlőhegyei és gyümölcsei inspirálták, így a desszertekben visszaköszön a dió, a mandula, a szőlő, a bor, a barack, a körte, a füge, az áfonya és a málna varázslatos gazdagsága. Az északi és déli part, a nyugati és keleti medence cukrászai is képviseltették magukat, így a verseny egy igazán teljes, egységes képet ad a Balaton édes ízeiről” – írja a visitbalaton265.hu oldal.

