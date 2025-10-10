ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 10. péntek
Nyitókép: Pixabay.com

Rettenetes hír a 11-es út napi használóinak

Infostart

Szentendre két pontján is be kell avatkozni, mutatjuk a részleteket.

Burkolatfelújítási munkálatok miatt szakaszos korlátozás várható a 11-es főút szentendrei szakaszán hétfőtől - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Tájékoztatásuk szerint Szentendre belterületén, a Spar-csomópont és Papszigeti leágazás között szűkített forgalmi sávokat alakítanak ki a jelenlegi kétirányú forgalmi rend fenntartása mellett.

A Papszigeti gyalogos-átkelőhelynél található elválasztó középszigetet az építés idejére elbontják, a gyalogosoknak elsősorban a Dunakanyar felé vezető oldali járda használatát javasolják. Az érintett szakaszon az ingatlanokhoz gépjárművel történő ki- és behajtás - időszakos korlátozás mellett - végig biztosított lesz - ismertették.

A 11-es út másik pontján is zajlik munka, erről Vitályos Eszter, a térség parlamenti képviselője számolt be a Facebookon.

Rettenetes hír a 11-es út napi használóinak

