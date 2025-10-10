Mediterrán hangulat itthon – terjednek az olajfák

Győr belvárosát már három olajfa díszíti, termést is hoztak. Egyre jobban bírják a magyarországi éghajlatot az olajfák, és egyre több borász telepít olívaültetvényeket – írta meg a privátbankár.hu.

Győr környékén egyre többen szakosodnak az olajfa-bizniszre, kertészetek, faiskolák, árudák kínálják a fákat. Áruk a darabonként pár ezres szinttől egészen a milliós szintig terjedhet. Jelentős akciók is megfigyelhetőek, van olyan outlet, ahol egy kétméteres olajfát a szokásos 200 ezres ár helyett már 140 ezerért megkaphattak a vásárlók. Egy több évtizedes példányt is kaphatunk 250-300 ezer forintért,

de akár 1500 éves fát is importál Spanyolországból egy kereskedés, 1,1 millió forintos áron.

A szakkereskedések mellett az egyik nagy országos barkácsáruház-lánc, az OBI is lehetőséget látott az olívaültetési láz kiszolgálásában, az áruházon belül is vehetünk olajfát pár ezerért, de háromszázezer forintért is. A különböző online hirdetési oldalakon is vehetünk olajfákat, esetenként a bolti áraknál olcsóbban.

Sok ugyanakkor a kockázat, az olajfák egy baktérium okozta járvány miatt Görög-, Olasz-, Spanyolországban, Portugáliában, sőt Németországban is tömegesen pusztulnak. Ez Európa-szerte évi több tízmilliárd eurós gazdasági kárt okoz. Emiatt csakis ellenőrzött, tanúsítvánnyal rendelkező egyedeket érdemes vásárolni, de létezik Németországban már bizonyított, ezzel a betegséggel szemben rezisztens fajta is.

A másik jelentős rizikó a szélsőséges időjárás miatt jelentkező tavaszi fagy, amely a hazai gyümölcstermés zömét elvitte idén is. Egyes olívatörzsek ugyanakkor ellenállóbbak a hideggel szemben, elviselik a mínusz négy fokot, egyes fagytűrő fajták pedig akár a mínusz húsz fokos hideget is károsodás nélkül kibírják. Az olajfa továbbá aszálytűrő és a talajra sem kényes, a homokon, agyagon is jól terem.

Mindeközben a hazai szőlő aranyszínű sárgaság betegsége miatt kivágott szőlőültetvények helyére egyre több borász olívaültetvényeket telepít. A szántóföldi növényeket termesztők közül is sokan ezt a mediterrán növényt választják. Látva az import magozott olajbogyó kilónkénti 1200-15000 forintos bolti árát, a kukoricánál ígéretesebbnek tűnik – teszi hozzá a privátbankár.hu.

Három éve, 2022-ben már kereskedelmi forgalomba került az első, Magyarországon termett olajbogyóból készült, extra szűz szűretlen olívaolaj. Az alapanyag a balaton-felvidéki Szent György-hegy délkeleti oldalán fekvő 2HA borászat területén termett meg. A boltok polcaira 35 darab, 100 milliliteres palack került – írta meg akkor a mfor.hu.