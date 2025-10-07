ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: YouTube/BpiAutósok

Rémálom a Szentendrei úton: így menekült a taxis – videó

Infostart

Újabb hajmeresztő jelenetet rögzített egy budapesti autós a Szentendrei úton.

E autós videója szerint rossz útpályát választott egy taxi, és több száz méteren át a forgalommal szembe haladt a Szentendrei úton, a Pünkösdfürdő utca és a Batthyány utca kereszteződésétől a centrum irányába. Az osztott pályás szakaszon akkor lett forró a helyzet, amikor már mindkét sávban jöttek szembe, ekkor a jármű sofőrje a padkán áthajtva áttért a helyes menetirányba – olvasható a BpiAutosok.hu oldalán.

A beküldő azt írta, hogy a lámpánál állva úgy látta, mintha utasok is lettek volna az autóban.

A portál megjegyzi: az eset rávilágít, hogy milyen gyorsan alakulhat ki életveszélyes helyzet egy pillanatnyi figyelmetlenségből vagy szabályszegésből, még a városi forgalomban is, pláne egy olyan úton, ami rendszeresen halálos balesetek helyszíne.

