2025. október 7. kedd Amália
Nyitókép: MKKSZ / Facebook

Lyukas cipők a Karmelita előtt – azonnali béremelést követelnek a szociális dolgozók

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

26 zsák lyukas cipőt vittek a Karmelita Kolostor elé a szociális ágazatban dolgozók, hogy így emlékeztessék a miniszterelnököt az elmaradt béremelésükre.

A szegénységet jelképező lyukas cipőket helyeztek hétfő délután a Miniszterelnökségnek otthont adó Karmelita elé szociális dolgozók. A demonstrációt szervező Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke az InfoRádióban elmondta: akciójukkal arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a szociális ágazatban dolgozók bérét 2022-ben emelték utoljára.

„Úgy gondoltuk, hogy üzenünk a miniszterelnöknek, hogy van egy ígérete, amelyről videóüzenet is van, miszerint átütő erejű bérfejlesztést fognak végrehajtani a szociális ágazatban” – fogalmazott az InfoRádióban Boros Péterné. Hangsúlyozta: egy szociális dolgozó nettó átlagkeresete jelenleg nem éri el a 300 ezer forintot, ezért bérfelzárkóztatást és tartós bérszintemelkedést sürgetnek.

„A miniszterelnöknél, a minisztereknél minden évben az inflációt, illetve az átlagkeresetet elérő bérnövelésre került sor. Ezeknek a kollégáknak a nettó átlagkeresete 297 ezer forint. Van olyan ember, aki két-három helyen kell, hogy dolgozzon azért, hogy fenn tudja magát tartani, hogy meg tudja oldani a lakhatását, hogy a gyermekének a jövőjét tudja biztosítani, vagy éppen az idős szülőt el tudja tartani. Ahhoz, hogy a megfelelő szinten tudjanak társadalmi közszolgáltatást biztosítani a bölcsőtől a sírig a szociális ágazati kollégák, ehhez tartozik tisztességes keresetnövelés” – nyomatékosította.

A jövő évi költségvetésben nincs benne a szociális ágazatban dolgozók béremelése, ezzel a szakszervezet is tisztában van, mégis abban bíznak, hogy október 16-án a szociális ágazat érdekegyeztető fórumán érdemi keresetnövelésről lesz szó.

„Nagyon sok mindenre van pénz ebben az országban, gondolom erre a fontos, társadalmilag lényeges szolgáltatása, közszolgáltatása is kell, hogy megfelelő forrást biztosítson a kormány” – vetette fel Boros Péterné.

Az országgyűlési képviselők hétfőn szavazták le azt a gyermekvédelmi rendszer megerősítéséről szóló ellenzéki törvényjavaslatot, amelynek része volt a gyermekvédelmi dolgozók béremelése is.

Szabados Richárd: minél szabadabbá akartuk tenni a 3 százalékos kkv-hitelt
Nagy Márton szavai után esik a forint, elszakadtunk a régiótól

OTP-vezér: nincs más választás, más irányba kell állítani a magyar gazdaságot

Israel marks 7 October attacks anniversary as Starmer tells students to avoid 'un-British' protests

