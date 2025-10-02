A drón felvette a balesetet, így minden teljesen egyértelmű – videó

A HVG.hu beszámolója szerint drón vett videóra egy balesetet, így elvileg minden teljesen egyértelmű: Barcson egy útkereszteződésben hétfő délelőtt egy 76 éves hölgy hajtott fel a 68-as főútra, de nem adta meg az elsőbbséget egy mopedautónak, így összütköztek, mindkét jármű totálkáros lett.

A hölgy súlyosan megsérült, a moped sofőrje viszont csak könnyebben.

A nő nem vállalta a felelősséget, azt mondta, lassított, de a másik jármű "hirtelen termett ott"

A drón azért segít a rendőröknek rekonstruálni, hogy mi hogy történt.

(Magyarázat: a függőlegesen érkező autó halad a 68-ason, az érkező piros autónak STOP táblája van.)

