2025. október 2. csütörtök
Nyitókép: Somogyi rendőrség / Facebook

A drón felvette a balesetet, így minden teljesen egyértelmű – videó

Infostart

A piros autóval érkező 76 éves hölgy nem vállalja a felelősséget, súlyosan meg is sérült.

A HVG.hu beszámolója szerint drón vett videóra egy balesetet, így elvileg minden teljesen egyértelmű: Barcson egy útkereszteződésben hétfő délelőtt egy 76 éves hölgy hajtott fel a 68-as főútra, de nem adta meg az elsőbbséget egy mopedautónak, így összütköztek, mindkét jármű totálkáros lett.

A hölgy súlyosan megsérült, a moped sofőrje viszont csak könnyebben.

A nő nem vállalta a felelősséget, azt mondta, lassított, de a másik jármű "hirtelen termett ott"

A drón azért segít a rendőröknek rekonstruálni, hogy mi hogy történt.

(Magyarázat: a függőlegesen érkező autó halad a 68-ason, az érkező piros autónak STOP táblája van.)

Az olvasóknak is:

A címvédő PSG 2–1-re nyert a BL szerdai játéknapján az FC Barcelona ellen, s ezzel két forduló után hatpontos. A Manchester City kétszer is vezetett, de nem tudott nyerni Monacóban. Döntetlent játszott a Juventus is, a Villarreal ellen.
×