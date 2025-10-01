Már lehet szavazni a Highlights of Hungary nagyköveteinek jelöltjeire

Idén is a nagyközönség szavazhatja meg a legnépszerűbbeket a Highlights of Hungary által bemutatott 25 kiemelkedő magyar teljesítmény közül. A tehetséget, kitartást és kreativitást elismerő díj jelöltjeit olyan hazai példaképek választották ki, mint Borbás Marcsi műsorvezető, Ember Márk színművész, Kapás Boglárka olimpikon úszó, Kőnig Róbert gyermeksebész és Szabadfi Szabolcs pék.

A jelentős hagyományokkal rendelkező társadalmi díj mögött álló nonprofit kezdeményezés missziója, hogy szélesebb körben is megismertesse a jelenkor kiemelkedő magyar teljesítményeit, a pozitív és inspiráló példákat. A díj különlegessége, hogy kivételes, ugyanakkor hétköznapi példaképek értékteremtő és másokat is cselekvésre serkentő történeteire hívja fel a figyelmet – legyen szó művészetekről, tudományról, sportról, vagy éppen egyes egyetemi képzésekről, fenntarthatósági megoldásokról, a hagyományőrzés egyedi formáiról, táplálkozástudományi vagy esélyegyenlőségi kezdeményezésekről.

Ebben az évben a nagyközönség több mint ezer ajánlással hívta fel inspiráló, elismerésre méltó teljesítményekre a nagykövetek figyelmét, akik közösen választották ki azt a 25 történetet, melyet egybehangzó véleményük alapján mindenkinek ismernie kell. Ők 25-en az idei évad nagyköveti díjazottjai. Október 1-től a www.tarsadalmidij.hu oldalon mindenki kiválaszthatja a számára legkedvesebb kezdeményezéseket és leadhatja szavazatát. A három legnépszerűbb jelölt október 30-án veheti át a társadalmi díjat és a vele járó három-hárommillió forint értékű pénzdíjat.

„Az idei évad nagyköveti díjazottjainak, azaz a társadalmi díj jelöltjeinek történeteit mindannyiunknak érdemes megismerni. Példáik, gondolataik, hitük és elszántságuk igazán motiváló, igaz történeteik lélekmelengetőek és cselekvésre buzdítóak. Mint mindenkinek, nekik is szükségük van a magyar társadalom elismerésére, aminek most a rájuk leadott szavazatokkal adhatja jelét mindenki” – hangsúlyozta Csehi Marianna, a Highlights of Hungary ügyvezetője.

A 2025-ös évad nagyköveti díjazottjai, akikre a szavazatok leadhatók

Borbás Marcsi: „A díjazottjaim kiválasztásával az volt a célom, hogy azok a találmányok, emberek és közösségek kerüljenek reflektorfénybe, akik úgy végzik a munkájukat, hogy az rajtuk túlmutat. Olyan értékeket gyűjtenek be, rögzítenek és archiválnak, amelyek vagy tradíciók, vagy emberi, fizikai, lelki síkon nyújtanak kapaszkodót a többi embernek.”

A magyar fejlesztésű Archigreen új szintre emeli a zöldtetők alkalmazását. Az innovatív, újrahasznosított anyagból készült vízmegtartó és vízelvezető réteg biztosítja, hogy a zöldtetők hosszú távon is tartósak, szellőzőek és fenntarthatóak maradjanak.

Jankó Róbert azon fiatal magyar kutatók közé tartozik, akik tudásukkal nemzetközi szinten is hozzájárulnak az egészségmegőrzéshez. Családjával Magyarországon él, elsősorban nekünk, magyaroknak publikál hiteles táplálkozástudományi tanácsokat és oszlat el tévhiteket instagram oldalán.

A Magyar Táncművészeti Egyetemet 75 éve formálja a hazai táncművészetet, amit 2025 tavaszán az egyetem 75 napos programsorozattal ünnepelt meg.

Obádovics Gyula egyszerre tudós és sportoló, aki bebizonyítja: a kitartásnak nincs korhatára. A matematikai tudományok kandidátusa 98 évesen is aktívan versenyez. Élete példája annak, hogy a tudomány és a mozgás szeretete együtt örök fiatalságot adhat.

A WALISE kaposvári szakemberek által fejlesztett innovatív monitoring és szervizrendszer, amely valós időben figyeli a víz állapotát annak különböző rétegeiben, így azonnali beavatkozásra teremt lehetőséget az élővíz védelme érdekében.

Ember Márk: „Azt hiszem, hogy a mi generációnknak el kell döntenie, mi az, amit meg akar fogni: a jelen időt vagy valamit az örökkévalóból. Olyan értéket létrehozni, ami nemcsak ma érdekes és ma értékes, hanem hosszú távon is az. Én mindig arra sarkallom magam, hogy valahogy ezt szem előtt tartsam. Ez a díjazottaim kiválasztásánál is nagyon fontos szempont volt.”

A Baltazár Színház Magyarországon egyedülálló társulata értelmi sérült színészekkel dolgozik, akiknek előadásai nem a fogyatékosságról, hanem emberi történetekről és élményekről szólnak.

Michelisz Norbert az autósport történetének legsikeresebb magyar versenyzője. Kitartásával és szenvedélyével nemcsak hazai, hanem nemzetközi példaképpé is vált. Története azt bizonyítja, hogy szorgalommal és hittel a világ legjobbjai közé lehet kerülni.

Nádai Réka és Győri Zoltán, a Mit Játsszunk? vlog alapítói. A társasjátékosok 2017 óta népszerűsítik a közös játék örömét mint minőségi, offline együtt töltött időt. Munkájukat ma már több mint 52 ezren követik, ennek is köszönhetően Magyarországon a társasjátékok reneszánsza zajlik.

Az Örökké Haza projekt bizonyítja, hogy a legkisebbekért végzett önkéntes munka valódi csodákat hozhat. A MCC-s diákprojektből kiinduló misszió a kórházban magukra hagyott csecsemőknek nyújtott szeretetteljes gondoskodás mellett sokat tesz az örökbefogadás és a nevelőszülőség társadalmi elfogadottságáért is.

Tóth Nikolett táncosként és segítőként is a színház világában találta meg otthonát. Számos sikeres darab munkálataiban vett részt, most pedig rehabilitációja során elképesztő türelemmel és kitartással halad előre – apró lépésekkel, milliméterről milliméterre.

Kapás Boglárka: „Azt gondolom, hogy egy élsportolónak mindig szüksége van kitartásra, alázatra és bátorságra. A célom az, hogy ezeket az értékeket megtaláljam a jelöltjeimben és olyan jelölteket találjak, akik jó példát mutatnak a társadalomnak.”

A Bibo és a Cleaneco bebizonyította, hogy a környezetbarát termékek lehetnek egyszerre hatékonyak és elérhető árúak. Munkájukkal megmutatják, hogy a tudatos választás lehet egyszerre hatékony, környezetbarát és elérhető.

A Debreceni Kutyaház Állatotthon Alapítvány nap mint nap azért dolgozik, hogy a kutyák és cicák szerető otthonra találjanak. Az alapítványban babák, kölykök, felnőttek és idős állatok is örökbefogadhatóak, miközben önkénteseik dédelgetéssel és sétáltatással segítik mindennapjaikat.

Kalányos Ottó segédlelkész és a cigánypasztoráció lelkipásztora Székelyföldön, akinek élettörténete egyszerre szól hitről, kitartásról és csodákról.

Losonczi Dávid világ- és Európa-bajnok birkózóként már bizonyított. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem sportösztöndíjas hallgatója példát mutat abban, hogyan lehet egyszerre a sportban és az akadémiai pályán is kitartással és szorgalommal sikereket elérni.

Takács Ádám magyar kutató, aki az univerzum legapróbb titkait vizsgálja a Heidelbergi Egyetem elméleti fizikai intézetében, ahol a részecskeütközések leírására és előrejelzések készítésére összpontosít.

Kőnig Róbert: „Célom az volt nagykövetként, hogy olyan jelölteket kutassak fel és mutassak be, akik meghatározott értékrend szerint képviselik a világot. Emellett kitartanak, dolgoznak és értéket mutatnak fel.”

Bojti Andrea klinikai gyermek- és ifjúsági pszichológus több mint egy évtizede segíti a családokat. Hisz abban, hogy a gyermeknevelés nem kész receptekből áll, hanem megértésből és kapcsolódásból. Munkáját mindig empatikus, ítélkezésmentes kommunikáció jellemzi.

Kapu Tibor magyar gépészmérnök és űrhajós, aki a HUNOR program keretében történelmet írt. Az Axiom Mission 4 (Ax–4) küldetés tagjaként a Nemzetközi Űrállomáson járt, bizonyítva, hogy a magyar tudásnak az űrben is helye van.

Porkoláb Ferenc Derecskéről indult, és ma a hagyományos szűrrátét technika egyik legelismertebb mestere. Számára a népművészet élő örökség: nem vitrinbe való, hanem a mindennapokat gazdagító kincs.

Szabó Balázs Bandája az őszinte, emberközeli zenével vált ismertté. Legújabb albumuk, a Keringés a fájdalom és öröm, múlt és jelen között utazik.

Zombola Péter Erkel- és Bartók-Pásztory-díjas zeneszerző, a Debreceni és az Eszterházy Egyetem professzora. Hisz abban, hogy a kortárs zene bárkihez elérhet, és hidat épít műfajok között. Tanárként több mint húsz éve oktat, mindig élményszerűen, élő példákkal.

Szabadfi Szabolcs: „Az alapvető értékeim, amelyek meghatározzák a munkásságomat: a kitartás, a lojalitás és a szeretet. Sok mindenre fókuszáltam a kiválasztás során, és figyeltem arra is, hogy ne csak a saját területemről válasszak.”