Különleges vendég járt Orbán Viktornál

Angela Merkel a 2024. novemberében megjelent Szabadság című könyvének bemutatója alkalmából látogatott Magyarországra.
Az orosz külső hírszerzés (SzVR) tegnap egy közleményben azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy a lengyel titkosszolgálatokkal összejátszva egy "szimulált támadást" tervez Lengyelország kritikus infrastruktúrája ellen, hogy provokálja a NATO-tagállamokat és a szabotázsakciót Moszkvára kenje. Válaszul Kijev kijelentette, hogy a Kreml csak a saját jövőbeli "hamis zászlós" műveletét próbálja előkészíteni a vádaskodással, és az amerikai ISW elemzőház is erre hívta fel a figyelmet. Volodimir Zelenszkij tegnap este közölte, kritikussá vált a helyzet a zaporizzsjai atomerőműben, miután az orosz tüzérségi támadások már hét napja akadályozzák a létesítmény külső áramellátásának helyreállítását. Az ukrán elnök szerint nemrég az egyik vészhelyzeti dízelgenerátor is leállt. Az este folyamán Oroszország irányított légibombával mért csapást a Kelet-Ukrajnában fekvő Harkiv városa ellen, hat ember megsebesült. A támadás tüzet okozott az egyik helyi piacon, valamint néhány lakóépületben is, a tűzoltók ezáltal egész éjjel küzdöttek a lángokkal Ukrajna második legnagyobb városában. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb fejleményekkel az orosz-ukrán frontról.
Augusztusban mindössze 105,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel-szerződést a magyarok, ami óriási visszaesés a júliusi 141,9 milliárd forintos összeghez képest.
Thousands of government employees are likely to be put on unpaid leave, as Trump also threatens to permanently fire federal staff deemed "non-essential".