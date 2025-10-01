Különleges vendég járt Orbán Viktornál

Az orosz külső hírszerzés (SzVR) tegnap egy közleményben azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy a lengyel titkosszolgálatokkal összejátszva egy "szimulált támadást" tervez Lengyelország kritikus infrastruktúrája ellen, hogy provokálja a NATO-tagállamokat és a szabotázsakciót Moszkvára kenje. Válaszul Kijev kijelentette, hogy a Kreml csak a saját jövőbeli "hamis zászlós" műveletét próbálja előkészíteni a vádaskodással, és az amerikai ISW elemzőház is erre hívta fel a figyelmet. Volodimir Zelenszkij tegnap este közölte, kritikussá vált a helyzet a zaporizzsjai atomerőműben, miután az orosz tüzérségi támadások már hét napja akadályozzák a létesítmény külső áramellátásának helyreállítását. Az ukrán elnök szerint nemrég az egyik vészhelyzeti dízelgenerátor is leállt. Az este folyamán Oroszország irányított légibombával mért csapást a Kelet-Ukrajnában fekvő Harkiv városa ellen, hat ember megsebesült. A támadás tüzet okozott az egyik helyi piacon, valamint néhány lakóépületben is, a tűzoltók ezáltal egész éjjel küzdöttek a lángokkal Ukrajna második legnagyobb városában. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb fejleményekkel az orosz-ukrán frontról.