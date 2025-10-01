ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.01
usd:
331.15
bux:
99239.6
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Kiderült, ki az a férfi, aki eltűnt a Hortobágy-Berettyón

Infostart

Tanulmányaihoz végzett kutatásokat három társával, akik viszont ki tudtak úszni a jármű borulása után.

Kedden a Hortobágy-Berettyón eltűnt a Debreceni Egyetem doktori iskolájának hallgatója, azóta folyamatosan keresik a férfit. Mint az Index tudósításából kiderül, már az egyetem is a nyilvánossághoz fordult a baljóslatú ügyben.

A doktori kutatásaihoz kapcsolódóan végzett kedden halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője felügyeletével, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat. Hárman ki tudtak úszni, de egy első éves PhD-hallgató elmerült a vízben, keresése jelenleg is folyamatban van.

Az intézmény együttműködik a hatóságokkal a kutatásban és a baleset kivizsgálásában, a Természettudományi és Technológiai Kar belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására, hogy kiderüljön, a résztvevők betartották-e a terepi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.

A Püspökladányi Rendőrkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást.

Kezdőlap    Belföld    Kiderült, ki az a férfi, aki eltűnt a Hortobágy-Berettyón

csónak

felborult

debreceni egyetem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Koppenhágában elmondta, mekkora esélyét látja most a világháború kitörésének

Orbán Viktor Koppenhágában elmondta, mekkora esélyét látja most a világháború kitörésének

A dán fővárosban rendezett EU-csúcsra érkezve a magyar miniszterelnök újságírói kérdésekre reagált, szólt Ukrajna függőségéről, a magyar-svéd kapcsolatokról, és arról, mit kell tenni, ha Magyarország területére ellenséges drónok érkeznek.
 

Nagy pénzhez jutott Ukrajna

Különleges vendég járt Orbán Viktornál

Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a lista: ezekhez a Tesco áruházakhoz kerülhet Tesla Supercharger

Itt a lista: ezekhez a Tesco áruházakhoz kerülhet Tesla Supercharger

Magyarország 11. Tesla Supercharger állomása nyílik meg Pécsen október 17-én, amely az első helyszín a Tesla és a Shopper Park Plus, valamint az Adventum Csoport közötti együttműködés keretében - közölte a Villanyautósok.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas dolgokra készül a kis londoni csapat: idén minden nekik áll?

Hatalmas dolgokra készül a kis londoni csapat: idén minden nekik áll?

A Crystal Palace az egyetlen veretlen csapat a Premier League-ben, 18 mérkőzéses veretlenségi sorozatuk pedig klubrekordot jelent.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands of federal workers face unpaid leave as US government shutdown hits key services

Thousands of federal workers face unpaid leave as US government shutdown hits key services

US President Donald Trump has also threatened to permanently fire federal staff deemed "non-essential".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 15:51
Üvegszilánkot talált egy budapesti diák a paprikás krumplijában, vizsgálatot is indítottak
2025. október 1. 15:32
Elindult a Tisza Párt Nemzet Hangja szavazása - ezzel az öt kérdéssel
×
×
×
×