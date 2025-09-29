ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.89
usd:
333.47
bux:
99241.6
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
arc szem haj ősz szőke pulóver ősz időjárás hideg
Nyitókép: Pixabay

Az idei ősz leghidegebb éjszakáján vagyunk túl

Infostart / MTI

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon rövid időre fagypont alá csökkent a hőmérséklet - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán

Hétfő hajnalra az ország nagy részén 10 Celsius-fok alá csökkent a hőmérséklet, egyes helyeken 0 fok közelébe, Lénárddaróc állomáson pedig rövid ideig fagypont alá, mínusz 0,4 Celsius-fokra, ami az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérséklete. Gyenge fagyra a következő napokban is van esély, főként a szokásos, hidegre érzékeny helyeken.

Egyáltalán nem számít rendkívülinek ez az hőmérséklet, ugyanis a szeptember végén mért átlagos minimum-hőmérsékletnek nagyjából megfelelt a mostani.

A bejegyzéshez készített infografika szerint Lénárddarócon mínusz 0,4 fokot mértek hétfő hajnalban, a Nógrád vármegyei Zabarban 0,5 fok volt, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Bánréve meteorológiai állomása pedig 2,1 fokot regisztrált.

Kezdőlap    Belföld    Az idei ősz leghidegebb éjszakáján vagyunk túl

ősz

hideg idő

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szőlő utcai ügy: a DK azonnali válaszokat követel, Rogán Antal kitervelt rágalomhadjáratról beszél

Szőlő utcai ügy: a DK azonnali válaszokat követel, Rogán Antal kitervelt rágalomhadjáratról beszél
Arató Gergely Semjén Zsoltnak, Gulyás Gergelynek, Orbán Viktornak, Tuzson Bencének és a legfőbb ügyésznek is írásbeli kérdéseket nyújt be, hogy kiderüljön az igazság a javítóintézetben történtekről. Rogán Antal szerint az ukrán és egy másik, nem európai titkosszolgálat állhat a kormányt lejárató akció mögött.
 

Orbán Viktor: félnótás, széllelbélelt emberekből áll az ellenzék

Kormányzásra felkészítő szakértőt "igazolt" a Tisza Párt

A barátság és a szuverenitás hídja: Orbán Viktor és Robert Fico közös üzenete

A barátság és a szuverenitás hídja: Orbán Viktor és Robert Fico közös üzenete

Párkány és Esztergom háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelte a hétvégén a két várost, illetve Szlovákiát és Magyarországot összekötő Mária-Valéria híd 130. születésnapját. Az esemény csúcspontja a vasárnapi találkozó volt, ahol Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök közösen emlékezett a híd történetére, és üzent a jelen kihívásairól is.
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csúcsminisztériumi épületet vert dobra a kormány

Csúcsminisztériumi épületet vert dobra a kormány

Közel 38 milliárd forintos kikiáltási áron bocsátja árverésre a nemzeti vagyonkezelő azt a műemléki épületet, amelyet jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium használ - szúrta ki a G7 az MNV hirdetményét. A korábban Belügyminisztérium használta épületet szeptember 18-án adták el.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ismeretlen tömegsírra bukkantak a kukoricaföld alatt: döbbenet, miket találtak Dad határában

Ismeretlen tömegsírra bukkantak a kukoricaföld alatt: döbbenet, miket találtak Dad határában

Egyedülálló régészeti felfedezés történt a Komárom-Esztergom vármegyei Dad határában: egy karddal eltemetett avar férfi maradványait tárták fel a szakemberek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Death toll rises to four after Michigan church shooting and arson attack

Death toll rises to four after Michigan church shooting and arson attack

The attacker drove a vehicle into the church during a service and opened fire, before being killed himself.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 29. 10:35
Szőlő utcai ügy: a DK azonnali válaszokat követel, Rogán Antal kitervelt rágalomhadjáratról beszél
2025. szeptember 29. 09:56
Kormányzásra felkészítő szakértőt "igazolt" a Tisza Párt
×
×
×
×