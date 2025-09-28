ARÉNA
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
Nyitókép: Magyar Honvédség

Az utakon harcjárművek, a fejünk felett repülőgépek düböröghetnek

Infostart / MTI

A szeptember 1-én kezdődött Adaptive Hussars 2025 nagyszabású országvédelmi gyakorlat ötödik hetében is fokozott közúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján.

A szeptember 1-én kezdődött Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nagyszabású országvédelmi gyakorlat - ami az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete - kapcsán a végrehajtás ötödik hetében is fokozott közúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján.

A tervezett, NATO-keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat végrehajtása kapcsán - alakulatok át- és visszatelepüléséhez kapcsolódó csapatmozgások, eszközátcsoportosítások miatt - megnövekedett forgalomra kell számítani az ország legtöbb vármegyéjére kiterjedő autópályákon, autóutakon és településeken.

Az ADHU 25 gyakorlathoz kapcsolódóan, a szeptember 28 - október 5. közötti időszakban a Magyar Honvédség erői és eszközei az ország több nagyvárosa között harcszerű menetet hajtanak végre.

A gépjárművekből és harcjárművekből álló katonai konvojokat esetenként a légierő forgószárnyas légijárművei kísérik.

További részletek:

https://honvedelem.hu/hirek/az-adaptive-hussars-2025-gyakorlat-otodik-hetenek-varhato-katonai-csapatmozgasai.html

hadgyakorlat

katonai menetoszlop

adaptive hussars

