Örülhetnek a benzinesek

Féltucat európai üzemében felfüggeszti a gyártást a Stellantis, amely több ezer embert küldött emiatt kényszerszabadságra. Krepsz Zoltán, Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese az InfoRádióban elmondta: a vállalatcsoportnak több legyártott autója van annál, mint amennyit értékesíteni tud, és mivel nincs megfelelő kereslet, a hatékony gyárműködtetés miatt kell szünetet tartani a termelésben. Úgy véli, az új vezérigazgató megoldást találhat a problémákra, de nehéz örökséget kapott elődjétől.