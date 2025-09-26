Örülhetnek a benzinesek

A holtankoljak.hu oldal szerint a benzin nagykereskedelmi ára változatlan marad, a gázolajé szombattól megemelkedik bruttó 2 forinttal.
Az átlagárak pénteken még az alábbiak:
- 95-ös benzin: 586 Ft/liter
- Gázolaj: 588 Ft/liter
A holtankoljak.hu oldal szerint a benzin nagykereskedelmi ára változatlan marad, a gázolajé szombattól megemelkedik bruttó 2 forinttal.
Az átlagárak pénteken még az alábbiak:
A gyorsan erősödő dollár és az orosz olajról való leválás kérdése tartja nyomás alatt a forintot. A délutáni amerikai inflációs és fogyasztási adatok kelletlen meglepetést jelentenek az amerikai jegybanknak. Egyelőre a forint 335 körül van a dollárral és 391 körül az euróval szemben.
A 17 éves Rio Ngumoha aláírta első profi szerződését a Liverpool FC-vel, miután a Premier League-ben is bemutatkozott a csapatban.
Protesters demonstrate outside the UN General Assembly in New York as Israel's PM addresses delegates.