2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
Nyitókép: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Káoszra és tömegbe csapódó autóra készülnek Pécsen, de nem kell megijedni

Infostart / MTI

Autó tömegbe csapódását szimulálják egy mentési bemutatón szombaton Pécsen.

Egy elszabadult jármű tömegbe csapódását követő mentési munkálatokat gyakorolják egy rendkívüli nemzetközi mentési bemutató keretében szombat délelőtt Pécsen – közölte a Pécsi Tudományegyetem (PTE).

A bemutató a pénteken és szombaton zajló Pécsi sürgősségi napok keretében, szombaton 10:45-től a pécsi Széchenyi téren zajlik majd magyar, osztrák, horvát, román, szerb szlovák és szlovén mentőegységek részvételével, amelynek tagjai a sérültek ellátását, a kárhely felszámolását gyakorolják.

A baleseti szimuláció alaptörténete szerint egy férfi leparkol a gépjárművével a lejtős tér egy magasabb pontján, de mivel nem rögzíti a járművet, az elszabadul, és nagy sebességre gyorsulva belecsapódik a tér alsóbb részén tartózkodó külföldi turistacsoportba, több személyt elsodorva.

A programot a PTE Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási, Egészségpedagógiai és Ápolástudományi Intézete szervezi.

A nemzetközi mentőegységek azt mutatják be az érdeklődőknek a gyakorlat során, hogy miként történik hatékonyan és gyorsan egy ilyen szituációban a sérültek „kategorizálása”, ellátása, majd a kárhely felszámolása.

A sérülteket a Magyar Vöröskereszt imitátorai fogják alakítani, vagyis nem bábuk, hanem hús-vér emberek lesznek a szenvedést imitálók, még élethűbbé téve ezzel a szimulációs gyakorlatot

– emelték ki a közleményben.

A pénteken és szombaton, több mint 300 regisztrált szakember részvételével zajló Pécsi sürgősségi napok keretében pénteken egy szimpózium során feltárják a határmenti országok mentési rendszereinek közös jellemzőit, és megosztják egymással a jó gyakorlataikat.

Szombaton a Széchenyi téren a szimulációs mentési bemutató mellett az érdeklődők megtekinthetik majd hét ország mentő-, baleseti helyszínelő és tűzoltó, valamint kutató-mentő gépjárműveit, továbbá a rendőrség szervezésében balesetprevenciós program is lesz.

