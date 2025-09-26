Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Hábermann Jenő Balázs Béla-díjas filmproducer
14.00 Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
16.00 Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
18.00 Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora
23.00 Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor
Vasárnap
05.00 Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
08.00 Csicsmann László Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
13.00 Noszek László, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház fül-orr-gége osztály osztályvezető főorvosa
14.00 Presser Gábor zeneszerző, előadóművész
16.00 Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke
18.00 Bazsó Gábor Karotta autópiaci és technológiai szakértő
23.00 Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos