Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Egy a kegyelmi botrányhoz hasonló ügyet probált meg felépíteni az ellenzék a Zsolti bácsizással – mondta az InfoRádióban Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke úgy látja, nem Semjén Zsolt megszervezett lejáratásáról szól a Zsolti bácsi-ügy, hanem arról, hogy mennyire nem működik a magyar gyermekvédelem és az igazságszolgáltatás.