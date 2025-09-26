ARÉNA
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Presser Gábor, Bazsó Gábor Karotta, Csizmazia Gábor, Resperger István, Zsurzs Jenő, Csicsmann László, Gulyás Balázs, Rókusfalvy Pál.

Szombat

11.00 Hábermann Jenő Balázs Béla-díjas filmproducer

14.00 Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa

16.00 Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója

18.00 Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora

23.00 Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor

Vasárnap

05.00 Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója

08.00 Csicsmann László Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója

13.00 Noszek László, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház fül-orr-gége osztály osztályvezető főorvosa

14.00 Presser Gábor zeneszerző, előadóművész

16.00 Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke

18.00 Bazsó Gábor Karotta autópiaci és technológiai szakértő

23.00 Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos

