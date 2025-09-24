"Jól veszi ki a szavaimból" – Újabb taxissztrájk körvonalazódik

A Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke, Kiss Ádám szerint a taxirendelet-módosítási javaslat mindenkinek az érdekét szolgálja, csak a taxisokét nem.

"Ezt a javaslatcsomagot szeretnénk, hogy egy az egyben töröljék, mert egy-egy dolgot nem lehet belőle kiszedni, viszont tartalmaz olyan pontot, ami a taxisok ellehetetlenítését célozza" – mondta az InfoRádió megkeresésésre.

A leginkább kifogásolt rendeleti elem a pontrendszer, amit "nulla ponttal kezdtek, aztán a tüntetés hírének hatására kedd este 8 pontra módosította főpolgármester, de ha elfogadják a javaslatot, utána tudják is módosítani" – vélekedett.

Tiltakoznak a taxisok az ellen, hogy ha bármilyen közlekedési szabálysértés kapcsán a taxis büntetőpontot (közúti közlekedési előéleti pontot) kap, elveheti az engedélyét a hatóság, és nem tud dolgozni. Kiss Ádám szerint a tárgyalások során ez a rendszer nem így került elő: az egyik szakszervezeti vezető "belépős" pontrendszert javasolt, abból lett ez szigorú verzió a kész javaslatban.

Emellett tarifaemelést is szeretnének igen hosszú ideje, mert úgy látják, hogy az elszállt inflációt nem követték a taxisok bevételei. Ezt a javaslatot a főváros a szakszervezeti vezető megfogalmazása szerint "folyamatosan lesöpörte" az asztalról, holott épp a főváros állt 2023 januárjában egy "bizonyos fogyasztói kosár" inflációját követő tarifaemelés mellé. Ennek szellemében folyamatosan kéne emelkednie a tarifának, de ezt a saját rendeletét a főváros egyszerűen nem tartja be, Kiss Ádám szerint tehát a fővárosi vezetők "vagy nem kompetensek, vagy figyelmetlenek".

A taxisok törekvései közé tartozik még, hogy legyen egyfajta létszámstop, 6000-6500 főben maximálnák a taxisok számát, mivel az utazóközönség nem nő olyan dinamikusan, mint a taxisok száma, "ezáltal többfelé oszlik az utazóközönség", ami Kiss Ádám megítélése szerint a megélhetést veszélyezteti.

Végül pedig az áfamentesség felső határának emeléséért is küzdenek, igaz, nem a fővárosnál, hanem a kormánynál. Tavaly a 18 millió forintos határra tettek javaslatot, de úgy értesültek, hogy jövőre lehet csak emelés.

Kiss Ádám várakozása szerint a főváros érdemi döntéshozataláig az álláspontok merevek lesznek, és taxis sztrájk is jöhet – az InfoRádió kérdésére azt mondta, "ez még a jövő zenéje, még nem tudják, mi lesz este, de tudni fog róla mindenki" – fogalmazott.