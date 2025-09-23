Kimondták az utolsó szót a Ráday kollégium gyújtogatói ügyében

Hat évet kellett várni az eljárás befejezésére, de kedd reggel a Fővárosi Ítélőtábla bírája tett pontot a Ráday utcai gyújtogatás ügyének végére. Rédei Géza ismertette a döntést, ami szerint a másodfokon eljáró bíróság részben módosította a Fővárosi Törvényszék döntését. Eszerint csak néhány bizonyíték kezelését változtatta meg, lényegében azonban helybenhagyta az eredeti ítéletet.

A jogerős döntés szerint emiatt az elsőrendű vádlottat, K. Attilát gondatlanságból elkövetett közveszély okozás vétségében mondta ki bűnösnek, és ezért őt 2 év – 4 év próbaidőre felfüggesztett – fogházbüntetésre ítélte, valamint elrendelte pártfogó felügyeletét. a másod- és harmadrendű terheltet bűnsegédként elkövetett garázdaság bűntette miatt 240 óra, illetve 280 óra közérdekű munka büntetésre ítélte – írja az Index.

A három fiatal férfi az utolsó szó jogán ismételten kifejezte, mennyire sajnálják a történteket, a bíró magyarázata közben némán néztek maguk elé. A jogerős ítélet szerint szándékosan csinálták a balhét, amikor az utcán hagyott matrac felgyújtása mellett döntöttek. Rédei Géza hozzátette, hogy az éjszaka, sűrűn lakott közterületen felgyújtott tárgy félelmet és megbotránkoztatást kelthetett a lakosságban. Ezzel az együttélés szabályait szándékosan szegték meg.

Kiemelte azonban, hogy a bíróság úgy látta, K. Attila könnyelműen ugyan, de nem akart a matrac felgyújtásán túl nagyobb kárt okozni. A fiatalkorú elkövetők pedig nem láthatták a vasajtó mögött felsorakozott éghető tárgyakat.