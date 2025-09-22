ARÉNA
2025. szeptember 22. hétfő Móric
Nyitókép: Pixabay

A melegrekord után mellbevágó fordulat jön szerdán

Infostart / MTI

A jövő héten véget ér az őszi nyár: többfelé kell esőre készülni, a szél élénk, olykor erős lesz és a hőmérséklet is jelentősen visszaesik. A hét végén csökken a csapadék esélye, de a hőmérséklet csúcsértéke már csak 20 Celsius-fok körül alakul - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

A közlemény szerint hétfőn nagyrészt derült idő várható, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet az égen. A déli, délkeleti szelet sokfelé kísérik élénk, néhol erős lökések. A csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül várható.

Kedden nyugat, északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, így arrafelé haladva egyre inkább felhős, csapadékos, míg keletebbre derült vagy fátyolfelhős, napos, száraz idő várható. Eleinte déli, majd északi, északkeleti szél lehet a jellemző, amely megélénkülhet, a Zemplén térségében meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban többnyire 12-18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A maximum-hőmérséklet általában 26-32 fok között valószínű, de a felhősebb nyugati, északnyugati tájakon ennél jóval hűvösebb idő ígérkezik, 20 fok alatt alakulhat a csúcsérték.

Szerdán nagyrészt felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Szórványosan lehet időszakos eső, záporeső, néhol esetleg zivatar, nyugaton eshet a legtöbb csapadék. A keleties irányba forduló szél többfelé megélénkülhet, a Dunától keletre meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban 11-19, délután 15-27 fok között valószínű, nyugaton, valamint északon, északkeleten lesz a hűvösebb, míg délkeleten a melegebb idő.

Csütörtökön felhős idő ígérkezik, de lehetnek átmenetileg kevésbé felhős, napos időszakok is. Több helyen, akár több hullámban kell számítani esőre, záporra, néhol esetleg zivatar is lehet. Az általában keleties szelet továbbra is többfelé kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15-27 fok között alakulhat, északon, északkeleten lesz a hűvösebb, míg délen, délkeleten a melegebb idő.

Pénteken általában erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, de lehetnek átmeneti szakadozások a felhőzetben. Több helyen valószínű eső, zápor. A keleties irányú szél változatlanul élénk lesz, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalban 8-16, délután 14-23 fokra van kilátás.

Szombaton egyre nagyobb területen felszakadozhat, elvékonyodhat a felhőzet, ezzel összhangban csökken a csapadékhajlam. A keleties szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 8-15, délután 16-23 fok között alakulhat.

Vasárnap az ország döntő részén több órára kisüthet a nap a gomolyfelhők mellett, de helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északkeleti, keleti szél élénk, néhol erős lehet. A minimum-hőmérséklet 4-13, a csúcsérték 17-23 fok között valószínű.

