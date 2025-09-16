ARÉNA
Nyitókép: BKK

Megneveli az utasokat a BKK

Infostart

Érzékenyítésbe kezd a BKK. Ütős üzeneteket küldenek a közösségi közlekedés idegesítő rendbontóinak: az evőknek és ivóknak, a hangos zenét hallgatóknak, az ordítva telefonálóknak, az utasok leszállását akadályozóknak. Akinek nem inge, nem veszi magára...

A közösségi közlekedés mindannyiunk közös tere és felelőssége, és akkor válik igazán élhetővé, ha mindenki hozzáteszi a maga részét – erre hívja fel a figyelmet a BKK és szolgáltatói, a BKV és az ArrivaBus közös edukációs kampánya. A kreatív anyagokon és kisfilmeken Litkai Gergely olyan hétköznapi szituációkat mutat be, amelyek mindenki számára ismerősek lehetnek: amikor valaki evéssel zavar másokat, akadályozza a többiek leszállását, nem adja át az elsőbbségi ülőhelyet, vagy épp hangosan hallgat zenét.

A humorista ezekre a helyzetekre kínál megoldási javaslatokat, hangsúlyozva, hogy pár apró, kedves gesztussal könnyebb lesz mindannyiunknak közlekedni - olvasható a BKK közleményében.

Nemcsak a közlekedésben, hanem az élet számos területén is gyakran előfordulnak azok a helyzetek, amelyek a BKK legújabb edukatív kampányában megjelennek. A Budapesti Közlekedési Központ, a BKV és az ArrivaBus Kft. Litkai Gergely humorista közreműködésével hívja fel a figyelmet arra, hogy mennyivel könnyebb, kellemesebb és élhetőbb a város és a közösségi közlekedés, ha egy kicsit jobban odafigyelünk egymásra.

A kampány kreatívjain és videóin keresztül a Karinthy-díjas humorista személyében megelevenedik a hangosan telefonáló és másokat hangos zenével zavaró, az elsőbbségi helyet nem átadó, vagy épp a járművön étkező utas képe, aki viselkedésével zavar másokat.

Ezek a mindennapi szituációk nemcsak bosszúságot kelthetnek, hanem rámutatnak arra is, mennyire fontos, hogy ne csak mi magunk, hanem mások is jól érezzék magukat a városban utazva. A BKK célja, hogy megmutassa: mindannyian formálói vagyunk a közös utazási élménynek.

A társaság az edukáció és érzékenyítés mellett folyamatosan dolgozik azon, hogy a budapestiek egyre kényelmesebb és korszerűbb járműveken utazhassanak. Az elmúlt öt évben 360 új busz, 50 új troli és 26 új CAF villamos állt forgalomba Budapesten, 2027-ig pedig további több mint 300 új dízel és elektromos busz, illetve több mint 30 CAF villamos jelenik meg a fővárosi utakon.

A BKK és szolgáltatóinak Litkai Gergellyel készült kreatívjai szeptember 16-tól megállóhelyi plakátok formájában, valamint autóbuszokon jelennek meg a főváros számos pontján, a kampány keretében készült öt kisfilmet pedig – amelyeket szeptember végéig folyamatosan tesz közzé a társaság – ezen a linken lehet megtekinteni.

