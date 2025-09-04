ARÉNA
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Magyar Péter a Tisza Párt tervezett adóprogramjáról beszélt Mezőcsáton

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A Tisza Párt elnöke szerint ha az ország megkapja a szükséges uniós forrásokat, akkor három-négy év után van esély a gazdasági növekedésre.

Szerdán a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mezőcsáton folytatta országjárását Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke egyebek mellett a tervezett adócsökkentések fedezetéről, valamint a rezsicsökkentésről is beszélt.

Magyar Péter egyes termékek áfakulcsának csökkentését, illetve egy meghatározott kereset alatt a személyi jövedelemadó mérséklését ígérte. Az ellenzéki politikus Mezőcsáton azt is elárulta, milyen forrásból tenné mindezt. Mint fogalmazott, ha párja kormányra kerül, „nem tűnik el 3-5 ezer milliárd forint”, és megszerzik azt az uniós forrást, amit Orbán Viktor „nem akar vagy nem tud hazahozni, pedig a magyar embereké”. A Tisza Párt elnöke szerint

ha az ország megkapja a szükséges uniós forrást, akkor három-négy év után van esély a gazdasági növekedésre.

Mint mondta, ha sikerül elérni egyszázalékos gazdasági növekedést, az 800 milliárd forint pluszt jelent a magyar költségvetésnek. Ha pedig négyszázalékos a bővülés, az 3200 milliárd forintnyi bevételt eredményezne. Magyar Péter úgy véli, ez nagyon nagy összeg. Megjegyezte: „hiába ígérte meg a kormány tavaly és tavalyelőtt, hogy fantasztikus év következik, és repülőrajt lesz, összetört a repülő mielőtt kitolták volna a hangárból”.

Magyar Péter a mezőcsáti fórumon hangsúlyozta: a Tisza Párt semmilyen adóemelést nem akar, ellenben a rezsicsökkentés észszerűsítését nagyon fontos feladatnak nevezte.

Beszélt arról is, hogy 1 millió 300 ezer magyar ember fűt tűzifával, az ingatlanok felének pedig nincs hőszigetelése. Mint mondta, 2010 óta a háromszorosára nőtt a tűzifa ára 27 százalékos áfa mellett, nem történt semmilyen rezsicsökkentés. Magyar Péter megígérte, hogy kormányra kerülésük esetén a tűzifa esetében is öt százalékra csökkentik az áfakulcsot. Hozzátette: évente háromszáz magyar fagy meg telente, a többség a saját lakásában vagy házában. Azt gondolja, komoly probléma, hogy nagyon sok olyan nyugdíjas van, akinek az adott hónap 15. vagy 20. napjától választania kell, hogy befizeti a rezsiszámlákat, vagy vesz ételt, vagy vásárol életmentő gyógyszereket.

Magyar Péter szerint „még mindig óriási energiaszegénység van Magyarországon, miközben a kormány hazudik a rezsicsökkentésről”. Azt mondta, a kormány azért emelte meg az árakat 2022-ben, mert elszállt a világpiaci ár a háború kitörésekor, de szerinte most visszaesett a világpiaci ár annak a szintnek a közelébe, ahol volt 2022-ben. Magyar Péter úgy véli, „a hétszeresére emelt gázár és a kétszeresére emelt villanyár” jelenleg is nagyon megnehezíti a magyar emberek mindennapjait. Megígérte, hogy ha a Tisza Párt döntési helyzetbe kerül, akkor mindig a világpiaci ár alakulását figyelik, és „ha csökken a világpiaci ár, akkor csökkenni az áram és a gáz ára is”.

A Tisza Párt elnöke október 23-ig folytatja országjáró körútját. Vasárnap Kötcsén, a Fidesz hagyományos őszi rendezvényének helyszíne közelében tervezik bemutatni a párt új arcait.

Magyar Péter a Tisza Párt tervezett adóprogramjáról beszélt Mezőcsáton

