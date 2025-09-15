ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.03
usd:
332.16
bux:
100611.25
2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Elhunyt Kunstár János

Infostart

72 éves korában, szeptember 13-án elhunyt Kunstár János, Kondoros sportéletének és a Kondorosi Testedző Egyesület (KOTE) egyik legbefolyásosabb alakja – tudatta családja. A közismert és népszerű Kunát, a „futball mesterét” az egész vármegyében gyászolják.

Kunstár János 1953-ban született Kondoroson, és a sport mellett a szakmájában is sikeres volt. Lakatosként és hegesztőként indult, majd saját vállalkozást alapított, amely húsz embernek biztosított megélhetést. A Békéscsabai Ipartestület többször is kitüntette szakmai munkájáért - írja a beol.hu.

Életének meghatározó része volt a futball. 1967-től játszott, 1975-től pedig edzőként és utánpótlás-nevelőként tevékenykedett a KOTE-nál. 2000-től szakosztályvezetőként és elnökségi tagként is dolgozott, jelentős szerepet vállalva a sportpálya és az öltözők felújításában.

Munkáját 2023-ban a „Kondoros város sportjáért” díjjal ismerték el.

A szombati Kondorosi TE – Békés FC mérkőzésen a gyász jeléül fekete zászlót tűztek ki, a győzelmet pedig a csapat Kunstár János emlékének ajánlotta.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt Kunstár János

labdarúgás

gyász

kondoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Nyugat új trükköt keres Oroszország ellen: amikor a varázspálca nem villan

A Nyugat új trükköt keres Oroszország ellen: amikor a varázspálca nem villan
A világ már többször látta, hogyan omlik össze egy rendszer a szankciók súlya alatt. Dél-Afrikában az apartheid végül a gazdasági nyomás és a társadalmi elszigeteltség együttesétől rogyott meg. Most azonban Oroszország ellen hiába csattognak az uniós és amerikai varázspálcák, a nyuszi sehogy sem akar előtűnni a kalapból. A kérdés az, hogy van-e még egyáltalán új trükk a bűvész tarsolyában.
VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trumptól várja Magyarország szankciós vétójának megakadályozását az EU

Trumptól várja Magyarország szankciós vétójának megakadályozását az EU

Hétvégi levelében arra szólította fel az amerikai elnök a NATO tagállamait, hogy teljesen szüntessék be az olaj Oroszországból való beszerzését. A követelés egyre erősebb megfogalmazásban jelenik meg, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök már sokadjára használta egyszerű időhúzásra a tárgyalás lehetőségét. Ugyan Trump továbbra is egy nehezen kiszámítható szereplő, úgy tűnhet jelenleg nagy részben Magyarországon múlhat, hogy az USA mennyire áll bele Oroszország szankciós térdre kényszerítésébe.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, mit etettek a magyarokkal ezek a fagyizók a nyáron: most csattan rajtuk az ostor

Elképesztő, mit etettek a magyarokkal ezek a fagyizók a nyáron: most csattan rajtuk az ostor

Az NKFH a kormányhivatalok munkatársaival közösen országos akció keretében vizsgálta a nyári vendéglátóhelyeket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Adolescence, The Studio and The Pitt dominate Emmy Awards

Adolescence, The Studio and The Pitt dominate Emmy Awards

Owen Cooper, 15, makes history as Severance, The Pitt and The Studio also win at the 77th Primetime Emmy Awards.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 15. 10:00
Amikor a rádiósok a rádióról beszélnek: a Rádió 100 podcastsorozat új epizódja az idén 25 éves InfoRádióról
2025. szeptember 15. 09:54
Özönvíz zúdult Dunaújvárosra, döbbenetes videók készültek
×
×
×
×