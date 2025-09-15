Elhunyt Kunstár János

Kunstár János 1953-ban született Kondoroson, és a sport mellett a szakmájában is sikeres volt. Lakatosként és hegesztőként indult, majd saját vállalkozást alapított, amely húsz embernek biztosított megélhetést. A Békéscsabai Ipartestület többször is kitüntette szakmai munkájáért - írja a beol.hu.

Életének meghatározó része volt a futball. 1967-től játszott, 1975-től pedig edzőként és utánpótlás-nevelőként tevékenykedett a KOTE-nál. 2000-től szakosztályvezetőként és elnökségi tagként is dolgozott, jelentős szerepet vállalva a sportpálya és az öltözők felújításában.

Munkáját 2023-ban a „Kondoros város sportjáért” díjjal ismerték el.

A szombati Kondorosi TE – Békés FC mérkőzésen a gyász jeléül fekete zászlót tűztek ki, a győzelmet pedig a csapat Kunstár János emlékének ajánlotta.