Nézőket sodort el két ütköző autó a Győr Rallyn

Baleset történt a győri ralliverseny második gyorsasági szakaszán, hárman súlyosan, hárman pedig könnyebben megsérültek - írja a Telex a WHB Győr Rally bejegyzére alapján.

„A Kisgyónbányai gyorsasági célja után, a beíróban várakozó 24-es rajtszámú versenyautónak ütközött a 25-ös rajtszámú autó.” – írták.

A járművek elsodortak négy embert, két versenyző is megsérült.

A III. Győr Rallyn történtek miatt törölték a verseny egyik szakaszát is.

A lap emlékeztet, hogy az elmúlt évben több rallybaleset is történt, tavaly nyomozás indult az Esztergom–Nyerges Rally versenyen halálos baleset miatt, miután öt ember meghalt. A Zemplén Rallyn pedig a nézőkhöz közel csúszott ki egy autó.