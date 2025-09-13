ARÉNA
2025. szeptember 13. szombat
A rali Európa-bajnokság (ERC) idei második fordulója, a Veszprém.
Nyitókép: Facebook / FIA ERC - European Rally Championship

Nézőket sodort el két ütköző autó a Győr Rallyn

Infostart

Baleset történt a győri ralliverseny második gyorsasági szakaszán, hárman súlyosan, hárman pedig könnyebben megsérültek - írja a Telex a WHB Győr Rally bejegyzére alapján.

„A Kisgyónbányai gyorsasági célja után, a beíróban várakozó 24-es rajtszámú versenyautónak ütközött a 25-ös rajtszámú autó.” – írták.

A járművek elsodortak négy embert, két versenyző is megsérült.

A III. Győr Rallyn történtek miatt törölték a verseny egyik szakaszát is.

A lap emlékeztet, hogy az elmúlt évben több rallybaleset is történt, tavaly nyomozás indult az Esztergom–Nyerges Rally versenyen halálos baleset miatt, miután öt ember meghalt. A Zemplén Rallyn pedig a nézőkhöz közel csúszott ki egy autó.

