Rettegésben tartotta élettársát - mindenhová követte

A vádirat szerint a többszörösen büntetett férfi 2024 őszén, egy helyi járatú autóbuszon ismerkedett meg a sértettel, akivel később élettársak lettek.

A kapcsolat 2025 januárjától megromlott, a férfi elvette élettársa mobiltelefonját, nem engedte, hogy egyedül elhagyja a lakást, és többször bántalmazta a nőt. Egyszer a nő ellátást igénylő sérülést szenvedett, ekkor a vádlott elkísérte az orvoshoz, és megfenyegette, hogy nem beszélhet a sérülése eredetéről.

A vádlott mindenhová - még a munkahelyére is - követte a nőt, aki a közvetlen családtagjain kívül mással nem beszélhetett, továbbá az elkövető ezeket a beszélgetéseket is ellenőrizte.

A férfi nyomására a nő felmondott. 2025. február 12-én elindultak a sértett munkahelyére, előtte azonban bementek egy fodrászatba, ahol a nő kis időre a férfi felügyelete nélkül maradt, ekkora felhívta a munkahelyét, akik értesítették a rendőrséget. A vádlottat őrizetbe vették, jelenleg is letartóztatásban van.

Az élettársát bántalmazó, őt személyi szabadságától megfosztó férfi cselekménye kapcsolati erőszak bűntettének a megállapítására alkalmas, aminek a büntetési tétele egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés - olvasható az ügyészség honlapján.