Balaton-parti csaló bűnbanda rendőrkézen - videó

A több helyszínen megtartott összehangolt akcióban hat személyt fogtak el a Veszprém vármegyei rendőrök, a Terrorelhárítási Központ és a Készenléti Rendőrség munkatársaival közösen.

A gyanú szerint az elkövetők Révfülöpön és Mindszentkállán úgy vásároltak meg ingatlanokat 2021 és 2023 között, hogy az idős, jóhiszemű tulajdonosok bizalmába férkőztek, majd kihasználva ezt a piaci árnál jóval olcsóbban vásárolták meg vagy cserélték el a házakat - írja a police.hu.

Az eladás ügyletekor a csalók a vételárat már nem adták oda a sértetteknek, vagy a szerződésbe hamisan azt foglalták bele, hogy a kifizetés megtörtént.

A három családi házban tartott kutatások során lefoglaltak a nyomozók egy nagy értékű gépkocsit, nagy mennyiségű készpénzt, mobiltelefonokat, adásvételi szerződéseket, gépjármű tulajdonjog átruházási iratokat, valamint zár alá vételét rendelték el egy nagy értékű révfülöpi és egy budapesti ingatlannak.

A 30-as éveikben járó férfiakat és a 21, 32 és 52 éves nőket – kihallgatásukat követően - a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.