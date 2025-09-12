ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.63
usd:
333.72
bux:
0
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Rendőrautó

Balaton-parti csaló bűnbanda rendőrkézen - videó

Infostart

Káli-medencei és Balaton-parti ingatlancsaló bűnbanda tagjait fogták el. Zsarolással, önbíráskodással és kábítószer-kereskedelemmel is gyanúsítják az elkövetőket.

A több helyszínen megtartott összehangolt akcióban hat személyt fogtak el a Veszprém vármegyei rendőrök, a Terrorelhárítási Központ és a Készenléti Rendőrség munkatársaival közösen.

A gyanú szerint az elkövetők Révfülöpön és Mindszentkállán úgy vásároltak meg ingatlanokat 2021 és 2023 között, hogy az idős, jóhiszemű tulajdonosok bizalmába férkőztek, majd kihasználva ezt a piaci árnál jóval olcsóbban vásárolták meg vagy cserélték el a házakat - írja a police.hu.

Az eladás ügyletekor a csalók a vételárat már nem adták oda a sértetteknek, vagy a szerződésbe hamisan azt foglalták bele, hogy a kifizetés megtörtént.

A három családi házban tartott kutatások során lefoglaltak a nyomozók egy nagy értékű gépkocsit, nagy mennyiségű készpénzt, mobiltelefonokat, adásvételi szerződéseket, gépjármű tulajdonjog átruházási iratokat, valamint zár alá vételét rendelték el egy nagy értékű révfülöpi és egy budapesti ingatlannak.

A 30-as éveikben járó férfiakat és a 21, 32 és 52 éves nőket – kihallgatásukat követően - a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.

Kezdőlap    Belföld    Balaton-parti csaló bűnbanda rendőrkézen - videó

rendőrség

letartóztatás

ingatlan

csalás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

A kormányfő a Kossuth rádióban kezdte a pénteket, az interjú helyszíne ezúttal Abu-Dhabi volt, mivel az ottani uralkodóval tárgyal pénteken. A miniszterelnök szólt a lengyelországi orosz drónincidensről, Ursula von der Leyenről és egy fogadalmáról, Európa nehéz helyzetéről és helytelen vezetéséről. A Tisza Pártot és a DK-t szerinte most Brüsszel finanszírozza, a legnagyobb ellenzéki párt szerinte arra készül a választás után, hogy a multik adóját elengedje - de ezt ő nem fogja hagyni. A nemzeti konzultáció kapcsán úgy fogalmazott az ellenzéki tervekre utalva: "kezdődik ez a csesztetés".
 

Orbán Viktor: az uniós tagság érdemeken alapul, nem biztonsági garancia

Jókor jön az erősítés: drónvadász harcjárműveket kap a Magyar Honvédség

Hatalmas ukrán támadás, Moszkva ellen is

Közös fegyvergyártásba kezdhet Ukrajna és az Egyesült Államok

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egészségügyi katasztrófa: súlyos hatással vannak a gyerekekre az ultrafeldolgozott élelmiszerek

Egészségügyi katasztrófa: súlyos hatással vannak a gyerekekre az ultrafeldolgozott élelmiszerek

Az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) új jelentése szerint világszerte több iskoláskorú gyermek és serdülő szenved elhízástól, mint alultápláltságtól, összesen 188 millió fiatal érintett - írta a CNN.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Külföldön akciózhat a TEK, óriási pénzt kap a magyar terrorelhárítás: mi folyik itt?

Külföldön akciózhat a TEK, óriási pénzt kap a magyar terrorelhárítás: mi folyik itt?

A Terrorelhárítási Központ feladatköre kibővül: a jövőben külföldi titkos információkat is gyűjthet, és határon túli akciókat hajthat végre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Police also release several images of a "person of interest" - but still haven't given a name for the suspect.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 09:04
Már külföldön is bevethető lesz a TEK
2025. szeptember 12. 08:02
Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból
×
×
×
×