ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.08
usd:
336.34
bux:
101874.68
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Robogóval rontott rá az ügyészségre a rendbontó nő

Infostart / MTI

A nyomozó ügyészség indítványára a bíróság letartóztatta azt a nőt, aki robogóval akart nekimenni az ügyészség épületének, és ügyészeket fenyegetett - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.

A közlemény alapján az ügyészség a nőt augusztus 14-én internetes agresszió vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd tőle telefont és számítógépet foglalt le.

A gyanúsított a kihallgatása során a jegyzőkönyvet csak vonakodva írta alá, a tollat az asztalba vágta, és becsmérelte a jelen lévő ügyészeket; a kihallgatás után a nő távozott.

A nő aznap este visszatért, és az ügyészség bejáratánál kiabálva követelte az őrtől, hogy a lefoglalt eszközeit azonnal adják ki. Miután közölték vele, hogy csak másnap tud az ügyében intézkedni, kijelentette, hogy az ajtót összetörve úgyis bejut.

Az elkövető a robogójával kétszer nekiment az ajtó és járdaszakaszt határoló szegélykőnek azt a látszatot keltve, hogy az épületbe be akar törni.

Ezt követően a nő a közösségi médiában élő adást közvetített, amelyben a gyanúsítottként történő kihallgatását, valamint az informatikai eszközeinek lefoglalását végrehajtó ügyészeket, továbbá az ügyészséget szidalmazta és fenyegette - írták.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség elrendelte a nő őrizetbe vételét, majd gyanúsítottként hallgatta ki hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt.

A büntetett előéletű, jelenleg is több büntetőeljárás hatálya alatt álló elkövető nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését - tették hozzá.

A nyomozó ügyészség indítványával egyetértve a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája elrendelte - a szökés és a bűnismétlés veszélyére tekintettel - a gyanúsított letartóztatását; a végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezett, amelyet a Fővárosi Törvényszék elutasított - áll a közleményben.

A nyitókép illusztráció.

Kezdőlap    Belföld    Robogóval rontott rá az ügyészségre a rendbontó nő

letartóztatás

ügyészség

robogó

internetes

agresszió

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Otthon Start : berobbant az otthonteremtési program, naponta több mint ezer hitelkérelem érkezett
Kormányinfó percről percre

Otthon Start : berobbant az otthonteremtési program, naponta több mint ezer hitelkérelem érkezett
Egy héten belül nyilvánosságra hozzák a nemzeti konzultáció kérdéseit, a kérdéseket októbertől postázzák – jelentette be Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki Kormányinfón, ahol közölték az Otthon Start első heti fő számait is. A Kormányinfó vendége Bóka János EU-miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő moderálja, újságírói kérdésekre is reagálnak.
 

Elemző: nem mindenki jut majd hozzá 10 százalékos önerővel az Otthon Start hitelhez

A lengyelországi dróntámadás miatt összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

A lengyelországi dróntámadás miatt összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Lengyelország kérésére összehívják az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését a lengyel légtér orosz megsértése miatt - közölte a varsói külügyminisztérium csütörtökön az X-en.
 

Furcsa fordulat: a fehéroroszok szóltak a lengyeleknek a támadó orosz drónokról

Donald Trump pár sorral intézte el a lengyelországi drón-incidenst

Egyeztetett Donald Trump és a lengyel elnök az orosz dróntámadás ügyében

„Meggondolatlanul veszélyes eszkaláció” – vészjóslót mondott a német külügyminiszter

Még több orosz drón lehetett Lengyelország felett

gyilkos merénylet
„Erőszak” – ezt a szót mondta ki a lelövése előtti pillanatban Charlie Kirk konzervatív influenszer

 

Nem az volt a merénylő, akit először elfogtak: továbbra is keresik Charlie Kirk, a konzervatív influenszer gyilkosát

„Egy szörnyeteg egész Amerikára támadt rá” – videóüzenetet tett közzé Donald Trump Charlie Kirk meggyilkolásáról

Lelőtték a fiatal konzervatív influenszert, Donald Trump szövetségesét

Egy órával Charlie Kirk lelövése után iskolai lövöldözés volt Colorado államban

VIDEÓ
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.11. csütörtök, 18:00
Nagy Gábor Bálint
legfőbb ügyész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányinfó: nem kell leállítani a paksi bővítést az Európai Bíróság ítélete után

Kormányinfó: nem kell leállítani a paksi bővítést az Európai Bíróság ítélete után

Csütörtök délelőtt tíz órakor tartja a kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, az eseményen Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter is jelen lesz. A bejelentéseket élőben közvetítjük a Portfolio-n.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Otthon Centrum: Aki nálunk 10-ből 8 pont alatti értékelést kap, attól elköszönünk!

Otthon Centrum: Aki nálunk 10-ből 8 pont alatti értékelést kap, attól elköszönünk!

Az Otthon Start miatt felpezsdült lakáspiaci helyzetről, és a közvetítők előtt álló kihívásokról beszélgettünk Heinrich Balázzsal, az OC vezérigazgató-helyettesével.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Manhunt for Charlie Kirk killer continues as Trump says it is 'dark moment for America'

Manhunt for Charlie Kirk killer continues as Trump says it is 'dark moment for America'

Two suspects previously detained are released - officials say they have "no current ties" to the shooting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 11. 11:38
Lassabban nőnek az albérleti díjak Magyarországon, de még mindig nagy az emelkedés
2025. szeptember 11. 10:26
A motoros rollereket sem kíméli az új KRESZ-tervezet
×
×
×
×