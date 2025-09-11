Orbán Balázs: könnyű feladat a határok megvédése az illegális migrációtól, ha megvan rá az akarat

Orbán Balázs szerint könnyű feladat a határok megvédése az illegális migrációtól, ha megvan ehhez az akarat, számos nyugati országban azonban éppen ez hiányzik.

Nigel Farage, a brit Reform UK párt vezetője, akinek a GB News tévétársaságnál saját rendszeres műsora van, arról kérdezte Orbán Balázst, hogy Magyarország miként tudja „hihetetlenül alacsonyan tartani” az illegális migrációt, miközben Európa más országainak ez nem sikerül.

Orbán Balázs kijelentette: a szabály meglehetősen egyszerű:

az országnak képesnek kell lennie a határok megvédésére, és ha erre hajlandó, akkor meglehetősen egyszerű ennek az eredménynek az elérése.

Hozzátette: külön hangsúlyozni szeretné a hajlandóság meglétét, mert éppen ez az, amely jelenleg hiányzik Európában és a nyugati világ sok más térségében.

Orbán Viktor miniszterelnök már 2015-ben szólt arról, hogy mennyire fontos a határok megvédése, és most már sok más politikus is beszél ugyanerről, de valójában senki nem teszi meg a szükséges lépéseket – fogalmazott a kormányfő politikai igazgatója.

Kijelentette: Magyarország teljes mértékben megváltoztatta a jogi szabályozást. A korábbi liberális típusú szabályozás, amely a nemzetközi jogra és az EU-jogra épült, az emberek beáramlásának katalizátora volt, ezért Magyarországnak ezt vissza kellett fordítania, vissza kellett szereznie az ellenőrzést, és tudatnia kellett az emberekkel, hogy ha megpróbálnak illegálisan bejutni az országba, akkor elvesztik a jogukat arra, hogy menedékjogi státust kapjanak – mondta Orbán Balázs.

Nigel Farage felvetésére, hogy az Európai Unió Bírósága ebben az ügyben bírságot szabott ki Magyarországra, Orbán Balázs kijelentette:

Magyarország Európa határait igyekszik védeni, és ezért bírságot kell fizetnie. Az EU feladata azt lenne, hogy megvédje tagországait, ahelyett, hogy akadályozná az európai határok védelmére kifejtett erőfeszítéseiket

– fogalmazott.