Drámai autós üldözés Cegléden - fotók

Igazi autós üldözés szemtanúi voltak többen is Cegléden, ahol a Táncsics Mihály utcába nagy sebességgel befordult egy személyautó nyomában rendőrökkel. A sofőr először egy mellékutcába tervezhetett befordulni, de a nagy sebesség miatt, vagy azért, mert meggondolta magát, a járdára hajtott rá, ott pedig egy fának ütközött.

A férfi kiugrott az autóból és futva menekült tovább, két egyenruhással a nyomában, akik néhány perc után utolérték és megbilincselve vitték vissza a helyszínen hagyott autójához - írja a Dél-Pest Megyei Panoráma.

A kábítószeres befolyásoltság jeleit mutató férfi autóját tüzetesen átvizsgálták. A férfinak nincs vezetői engedélye, először ezért eredtek utána a rendőrök.