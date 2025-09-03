ARÉNA
2025. szeptember 3. szerda Hilda
Hungarian banknotes, forint and a red purse are in hands.
Nyitókép: baiajaku/Getty Images

Baj lett a pénzes borítékokból

Infostart

Üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette miatt a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádiratot nyújtott be azzal a 4 orvossal és 2 egészségügyi szakdolgozóval szemben, akik a győri kórházban „hálapénzt” fogadtak el betegektől.

A vádirat szerint az orvosok és egészségügyi szakdolgozók ugyanazon a szakrendelésen végezték a munkájukat. 2024-ben két egészségügyi szakdolgozó és három orvos többször fogadott el 1000-50 000 forint közötti összegeket, ajándékutalványokat és ajándékot, míg a harmadik orvos egyszer kapott jogtalan előnyt a betegellátás során.

A főügyészség az egyik orvossal és egészségügyi szakdolgozóval - akik nagyobb mértékű „hálapénzt” fogadtak el - egyezséget kötött, és vádiratában arra tett indítványt, hogy őket a Győri Törvényszék felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélje. A másik négy elkövetővel szemben a főügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta.

A vádiratban összesen közel 340 000 forint mértékű vagyonelkobzást is indítványozott a főügyészség az elkövetőkkel szemben.

vesztegetés

ügyészség

hálapénz

