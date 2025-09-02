ARÉNA
Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadása ellen tartott, általa meghirdetett újabb budapesti tüntetésen a Ferenciek terén 2025. szeptember 2-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Megszólalt a magyar ellenzék egyik fő alakja: ez lesz most Magyarországon szerinte

Infostart / MTI

Kemény őszre számít a belpolitikában Hadházy Ákos; a független országgyűlési képviselő erről kedden a budapesti Ferenciek terén beszélt, ahol a részvételével ismét demonstrációt tartottak a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadása ellen.

Az ellenzéki politikus közölte, nem tudni, mi következik. Egy elmélet szerint ha a hatalom részéről "nem jönnek további keményítések", az azt jelenti, hogy magabiztosak, azt gondolják, a propaganda eddigi szintjével is lehet nyerni. Ha viszont jönnek, akkor az azt mutatja, hogy "az ő számaik szerint is baj van" - tette hozzá.

Kiemelte: érdemes komolyan venni, hogy őt Hatvanpusztán megpróbálták lesodorni az útról, gyakorlatilag életveszélyes helyzetbe hozni, és azt is, hogy az "átláthatósági törvénynek csúfolt jogszabály" még mindig a parlament előtt van.

Hadházy Ákos sikerként értékelte, hogy az elmúlt hónapok tüntetéseinek résztvevői megmutatták, nincs igazuk azoknak, akik úgy látják, a magyarok nem hajlandóak a szabadságukért demonstrálni. Megmutatták, miről szól a Pride, hogy annak betiltása nemcsak a meleg honfitársaink jogait sérti, hanem a gyülekezési jog szűkítése is, elérték, hogy nem történt meg a miniszterelnök által ígért "tavaszi nagytakarítás", és elbizonytalanodott a hatalom - közölte.

A képviselő jelezte, a tüntetések folytatódnak: fognak még hatvanpusztai "bejárásokat" szervezni, a jövő héten Dunaújvárosban lesznek, két hét múlva pedig újra a Ferenciek terén demonstrálnak.

Fleck Zoltán jogász, egyetemi tanár arra szólított fel, hogy ne hagyjuk a valóságot teljesen kifordítani, fordítsuk vissza ezt a világot, próbáljuk meg létrehozni magunk körül a normális Magyarországot. "Ez rajtunk múlik" - hangoztatta.

Rajta kívül mellett beszédet mondott Perintfalvi Rita teológus, író, Simkó Edit tanár és Vida Kata Lengyelországban élő civil aktivista is.

Hadházy Ákos a demonstráció végén arra a kérte az egybegyűlteket, sétáljanak el Pollack Mihály térre, ahol a Magyar Rádió egykori ingatlanján "az építési jogot lábbal tipró" építkezés zajlik.

A téren a Zöld Palotanegyedért civil szervezet tartott összejövetelt, a Ferenciek teréről érkező tömeget Pikó András (DK-C8-LMP–Párbeszéd-Szikra Mozgalom-Momentum) józsefvárosi polgármester fogadta.

Az eseményen felszólalt Karácsony Gergely főpolgármester, aki megköszönte a résztvevőknek, hogy a keddi tüntetésekkel kiállnak a budapestiekért és Magyarország polgáraiért.

Azt mondta, Budapest szenved a kormány megvetésétől, és - utalva arra, hogy lebontották a rádió korábbi épületét - megjegyezte, a kormány a várost "terepasztalként" használja.

Hangsúlyozta, a változásnak drukkol, és olyan kormánynak kell hatalomra kerülnie, amely visszaadja a települések önrendelkezését.

Több zöldre van szükség, és kevesebb betonra Budapesten, és kevesebb önhitt akarnok politikusra - fogalmazott a főpolgármester.

