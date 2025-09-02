Elstartolt az M1-es autópálya bővítése: videó mutatja, milyen lesz

Szeptember elsejével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-en. Az Építési és Közlekedési Minisztérium felügyeletével és támogatásával Magyarország legnagyobb autópálya-bővítése veszi kezdetét – közölte az MKIF Zrt.

A kivitelezés a belső elválasztó sáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indul, de az előkészítő munkálatok már tavaly ősz óta folyamatosan zajlanak.

Az M1-es autópálya 78 km hosszan, az M0 és a 94-es km-nél található Concó pihenő között bővül 2x3 sávra, plusz oldalanként egy-egy teljes értékű forgalmi sávként használható, ún. intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedők számára, így akár 2x4 sávon is haladhat a forgalom Budapest és Győr között. Szimicsku László, a MKIF Zrt. kommunikációs igazgatója az InfoRádióban elmondta: „Az intelligens leállósávokon központilag irányított digitális táblákkal segítik majd a közlekedést.”

Az állammal kötött koncessziós szerződés szerint

az M0–Bicske közötti szakasz 2028.08.31-ig, a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029.08.31-ig készül el.

Concó pihenő és Hegyeshalom között is bővül a pálya, de egy későbbi időpontban. A infrastruktúra-fejlesztő vállalat kommunikációs igazgatója kiemelte: a sávbővítéseket úgy végzik el, hogy mindvégig biztosítják a közlekedők számára a 2x2 forgalmi sávot.

A közlekedők hiteles és gyors tájékoztatása érdekében az MKIF Zrt. szeptember 2-án egy külön weboldalt indított az M1 bővítéséről. Ezen minden, a közlekedéssel kapcsolatos információ szerepel: a csomópontok, pihenőhelyek esetleges zárása, az aktuális terelések térképpel és a műszaki mentés rendje, a vészhelyzeti leállóöblök elérhetősége, valamint az aktuális forgalmi rend. A folyamatosan frissülő oldal magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, lengyel, török, bolgár, angol, német és orosz nyelven olvasható.

Arról, hogy az eredeti forgalmi rendtől hogyan és milyen terelések, munkafolyamatok vezetnek majd az M1-es végleges, bővített rendjéhez, a MKIF Zrt. egy informatív videót is készített:

A vállalat leszögezi, az M1 bővítése nem egyszerű sávbővítés, ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során:

72 meglévő alul-, és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek. A kiszélesített pálya ezek alatt vagy felett egyszerűen nem férne el,

11 meglévő csomópontot korszerűsítenek, és 4 új külön-szintű csomópontot is kialakítanak,

6 komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják,

mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki és mellette a családbarát pihenői átalakítások is elkészülnek,

2 mérnökségi telepet bővítenek, korszerűsítenek (Bicske, Komárom),

7 szintbeni alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak át,

korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki,

valamint jelentősen növelik a zajvédő falak hosszát és azok magasságát is.

Szimicsku László ez utóbbi kapcsán kiemelte: az eddigiekhez képest kilencszer hosszabb szakaszon és tizenkétszer nagybb felületen gondoskodnak az M1-es mellett a zajvédelemről.

Jelenleg sávelhúzással lehet közlekedni a sztrádán közel 50 kilométer hosszan, ami azt jelenti, hogy a leálló- és külső sávokra van terelve a forgalom mind a két oldalon, hogy a növényzet eltávolítását és az üzemi átjárók építését a belső sáv melletti két sávban a szakemberek el tudják végezni.

Ez az állapot várhatóan szeptember közepéig áll majd fenn, később pedig újabb változások várhatók a forgalmi rendben, melyről a vállalat folyamatos tájékoztatást fog adni a frissen elindult információs honlapon.

Az M1 bővítését az MKIF Zrt. hitelből és saját forrásból, jelentős önerőből, a magyar állammal kötött koncessziós szerződés alapján valósítja meg, együttműködésben az Építési és Közlekedési Minisztériummal.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb autópálya bővítése része annak a 10 éves fejlesztési időszaknak, amely során a Koncessziós Társaság 2025 és 2034 között az M1 mellett bővíti az M7 és az M3 autópályákat 299 km hosszan és épít 279 km új gyorsforgalmi utat is.