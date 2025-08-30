ARÉNA
2025. augusztus 30. szombat
Nyitókép: Police.hu

Rémálom a Balatonon – az utolsó pillanatban érkeztek a rendőrök

Infostart

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai augusztus 28-án nyolvc esetben huszonnyolc személyt mentettek ki a tóból.

A kora délutáni órákban kialakult viharos szélben többen keveredtek olyan helyzetbe, amiből a vízirendőrök segítsége nélkül nem tudtak volna kikerülni. Elsodródott vitorlást és SUP-osokat, valamint bajbajutott vízibicikliseket segítettek ki szorult helyzetből - írja a police.hu.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével).

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tanácsai:

  • Aki nem tud úszni, az ne menjen be a természetes vizekbe, csak a parti sávban hűsítse magát!
  • Gyengén úszók csak a sekély vízben fürödjenek!
  • Soha ne távolodjanak el messze a parttól olyan eszközökkel, amelyek a használatával még csak most ismerkednek!
  • Kerüljék a vízibiciklikről, egyéb fürdő eszközökről történő hirtelen vízbeugrást, hiszen nem biztos, hogy tisztában vagyunk a vízmélységgel, valamint a vízhőmérséklet is hirtelen sokkhatással van a szervezetre!
  • Amennyiben nem biztosak saját úszni tudásukban és vízijárművekkel vízre mennek, mindenképpen használjanak mentőmellényt!
  • Lehetőleg kerüljék az extrém melegben a hőcsúcsokban (11 és 16 óra között) való nyílt vízen tartózkodást!
  • Lehetőleg ne fogyasszanak alkoholt azért, hogy fizikailag képesek legyenek egy-egy vészhelyzet kezelésére!
  • Távol a parttól kerüljék az egyedül való úszást, fürdőeszköz használatot!
  • A viharjelzés figyelembe vételével, a jó helyzetértékeléssel és az alapvető biztonsági intézkedések betartásával legtöbbször megelőzhetők a veszélyhelyzetek.

Amennyiben a Balaton vízfelületén bajba kerülnek, tegyenek bejelentést a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ingyenesen hívható 1817-es segélyhívó telefonszámán!

