Édes újdonság a Balaton életében – hamarosan élvezhetjük

Tíz magyar közül kilenc számára a Balaton egyet jelent a nyárral, a strandolással, a napsütéssel, de a Balaton nem csak nyáron, hanem ősszel, télen és tavasszal is látogatható és a turisztikai szervezetek is a nyári szezonon túli időszak népszerűsítésére törekszenek. A Balaton gasztronómiai értékei – fagyija, bora strandétele – mind ismert már, de hamarosan megismerkedhetünk a Balaton sütijével is, amit először versenyen választanak ki a szakemberek.

Első alkalommal egy hévízi cukrászvállalkozás készítette el a Balaton sütijét – mondta el az InfoRádióban a VisitBalaton365 ügyvezetője. „Nagyon népszerű volt a kezdeményezése, ezért elhatároztuk, hogy a következő évben már egy pályázati versenyfelhívás keretében hívjuk fel a balatoni cukrászatokat, cukrászmestereket, hogy alkossák meg azokat a kreációkat, amik szerintük jól képviselnék a Balatont” – idézte fel az ötlet előzményeit Princzinger Péter.

Olyan desszert-pályázatokat várnak, amelyek a Balaton régióra jellemző alapanyagokból készülnek. „Gondolhatunk a jellemző szőlőfajtákra és borokra, mint az olaszrizling, kéknyelű, szürkebarát, szezonális gyümölcsökre, mint az őszibarack, málna, füge, akár az itt termő csonthéjasokra, mandulára, dióra, mogyoróra” – sorolta. Három kategóriában pályázhatnak a cukrászok. Az első a Balaton sütije, amit később az ország több cukrászdájában is meg lehet majd kóstolni. A második kategória a minden mentes Balaton sütije, a harmadik pedig a Balatoni Junior Cukrásztanulók versenye, ahol egyéniben vagy csapatban mutatkozhatnak be a fiatalok.

Irány Badacsonytomaj

Szeptember 22-ig jelentkezhetnek azok a cukrászatok, cukrászmesterek a receptjeikkel, akik részt szeretnének venni a versenyben. „Szeptember 29-én, nem nyilvános eseményen választjuk ki a Balaton sütijét” – mondta. A Magyar Cukrász Ipartestület munkatársaival közösen, többségében szakemberekből álló zsűri fogja megkóstolni a süteményeket. A nyilvános bemutató Badacsonytomajban, a Füge Fesztivál utolsó napján, október 12-én lesz, amikor első alkalommal lehet bárkinek megkóstolni a győztes alkotásokat.

A versenyfelhívás feltétele, hogy a pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a győztes finomságok receptjeit más cukrászdáknak is átadják. Így a verseny eredményhirdetése után két-három héttel meg lehet majd kóstolni a díjazott sütiket a Balatonon kívüli cukrászdákban is.

A VisitBalaton365 ügyvezetője kitért arra is, hogy fontos küldetésük megerősíteni a vállalkozókat abban: ne csak a nyári szezonban tartsanak nyitva, elérhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a vendégeket a térségbe csábítsák. „Tavaly elvégeztünk egy felmérést arról, hogy hány vendéglátó és szállásadó szolgáltató tart nyitva egész évben. Ezeket adatbázisba szerveztük és elérhetőek a vizitbalaton365.hu honlapján. Több mint 1500 szolgáltató várja a vendégeket ősszel is és télen is, ezek között húsz-harminc cukrászdát találni” – ismertette Princzinger Péter.