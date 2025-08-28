ARÉNA
2025. augusztus 28. csütörtök
Nyitókép: Magyar Péter/YouTube

Magyar Péter ígérete: minden volt parlamenti képviselőre és családtagjaira is vagyonosodási vizsgálat vár

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A Tisza Pártnak van esélye megnyerni a választásokat, és ha győz, elszámoltatja a politikusokat, az egészségügyért és az oktatásért pedig újra miniszterek fognak felelni - ezekről is beszélt Magyar Péter pártelnök szerdán Csanyteleken.

A politikusok és családtagjaik elszámoltatását, vagyonosodási vizsgálatát ígérte a Tisza Párt országjárásának csanyteleki állomásán Magyar Péter pártelnök.

"A Tisza ezt a választást meg fogja nyerni. Nem kicsit, hanem nagyon, magyar embereknek köszönhetően, és

a Tisza-kormány alatt minden volt miniszterelnök, minden volt miniszter, minden volt képviselő és a családtagjaik vonatkozásában vagyonosodási vizsgálat fog indulni.

Nemcsak hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, hanem a kormány, az Országgyűlés létrehozza a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalt. Legkésőbb nyolc hónap múlva úgyis el kell majd mondani a hatóságoknak vagy az édesapának vagy Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy miből, hogyan és ki építette a hatvanpusztai uradalmi birtokot, vagy éppen miből építette Lázár János a batidai kastélyt, miből vesznek 30 milliárd forintos jachtokat, 20 milliárd forintos repülőgépeket."

A pártvezető úgy látja, a fideszes szavazók is elégedetlenek a kormány munkájával.

"Tudják, hogy miért vagyunk napról napra egyre többen? Miért árad a Tisza, és nemcsak itt, ezen a környéken, hanem bárhol, ahol magyar emberek élnek? Mert a Fidesz-szavazók is hagyják ott ezt a hatalmat. A Fidesz-szavazók ugyanúgy szeretik a hazájukat, ugyanúgy szeretik a településüket, ugyanúgy szeretik a családjukat, és ők sem egy ilyen aljas, korrupt hatalomra szavaztak. Higgyék el, hogy azok a fideszes vagy volt fideszes nagymamák, dédnagymamák, dédnagypapák sem értenek egyet a miniszterelnökkel, akiknek az unokái vagy dédunokái nem Fidesz-szavazók, hanem éppen Tisza-szavazók. És nem egy olyan hatalomra szavaztak, ahol a miniszterelnök a saját legális jövedelmét 7,5 millió forintra, 30 százalékkal emeli, miközben a nyugdíjakat 3,2 százalékkal. Nem egy olyan hatalomra szavaztak, ahol Orbán Viktor és az egész kormány szándékosan alulfinanszírozza az állami egészségügyet, kevesebb mint feleannyit költ állam egészségügyre, mint bárhol az Európai Unióban. 30-40 ezer honfitársunk hal meg évente elkerülhető, megelőzhető betegségekben."

A pártelnök hozzátette: kormányra kerülése esetén a Tisza Párt jelentős forrásokat biztosít majd az egészségügynek és az oktatásnak, amely területekért újra miniszterek fognak felelni.

magyar péter

tisza párt

választás 2026

csanytelek

