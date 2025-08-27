ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter: a Tisza Párt továbbra is inkább bérlakásépítési programot tervez

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Tízezres nagyságrendű országos bérlakásépítési programot ígért Magyar Péter, amelybe bevonnák az önkormányzatokat is. A Tisza Párt elnöke országjárásának kunszentmártoni állomásán cáfolta, hogy emelnék a személyi jövedelemadót, sőt annak csökkentéséről, illetve a minimálbér részleges adómentességéről beszélt.

Több oka is van annak, hogy a fiatalok miért nem vállalnak gyereket, vagy miért hagyják el szülőföldjüket. Ezek közül a legjelentősebb a lakhatási válság. Erről Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszélt kedden a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kunszentmártonban.

„Tizenöt éve nem épült egyetlen állami bérlakás sem. Most adnak egy kamattámogatott hitelt, mert közeledik a választás” – mondta a pártelnök, hozzátéve, hogy meglátása szerint sokan nem szeretnének több évtizedre eladósodni, illetve nem tudják, hogy csak rövidebb ideig fognak-e az adott településen dolgozni, vagy akár nyugdíjas korukig, illetve akik még nem döntötték el, hogy akarnak-e családot alapítani ott, ahol jelenleg laknak. Magyar Péter bejelentette, hogy

a Működő Magyarország program keretében nagyszabású bérlakásépítési programot tervez a párt, több tízezer lakásban gondolkodnak nemcsak Budapesten és a megyeszékhelyeken, hanem kistelepüléseken is.

Mindezt az önkormányzatokkal közösen, mivel – ahogy azt kiemelte – a párt nem ellenségként tekint a települési önkormányzatokra, nem „kirabolni” szeretnék őket, mi több, visszaadnák a hatásköreiket az oktatás, egészségügy és kultúra területén.

A pártvezető a gazdasági és árstabilitás elérését is fontos feladatnak nevezte. Kijelentette: fontos végre kijelölni egy dátumot az eurózónához való csatlakozásra. Hozzátette, az EU-hoz való 2004-es csatlakozáskor 2007-2008 volt a cél, azonban ez elmaradt, Magyarország pedig jelenleg nem felel meg a kritériumoknak.

Magyar Péter hangsúlyozta: a Tisza Párt egy szigorú pénzügyi stabilitás megteremtésén fog dolgozni, és nem adóemelésekkel, még ha a kormánypropaganda ezt is állítja. Leszögezte, nemhogy nem tervezik emelni a személyi jövedelemadót, de még csökkenteni is szeretnék 15 százalékról 9 százalékra, ahogy azt a Nemzet Hangja népszavazáson is kérdezte a párt. Szót ejtett továbbá a minimálbér részleges vagy fokozatos adómentessé tételéről is. Megjegyezte, még ha ez esetleg többkulcsos adóztatásnak minősül is, az szja semmiképpen sem fog emelkedni. A Fidesz fogyasztást terhelő adóemeléseivel szemben a Tisza Párt az adócsökkentésben hisz – tette hozzá az ellenzéki párt elnöke.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Magyar Péter: a Tisza Párt továbbra is inkább bérlakásépítési programot tervez

2025.08.27. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
2025. augusztus 27. 13:33
