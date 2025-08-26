ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Mathias Corvinus Collegium

Érvelés felsőfokon – ismét vitavezető-képzést indít az MCC

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Az érveléstechnika, a vitamódszertan, a logika, a retorika és a meggyőzés technikáival kapcsolatos legfőbb ismereteket lehet elsajátítani az egyéves kurzus alatt. Barbarics Péter, az MCC Vitaakadémia vezetője az InfoRádióban elmondta: fontosnak tartják, hogy a jelentkezők ne csak saját maguknak szerezzék meg a tudást, hanem legyen nyitottságuk arra, hogy ezeket készségeket másoknak is átadják.

A Mathias Corvinus Collegium egyéves vitavezető-képzést hirdet, amelyre szeptember 22-ig lehet jelentkezni. Az intézmény 2019-ben látta elérkezettnek az időt arra, hogy a szélesebb nyilvánosság számára is elérhetővé tegye a nyílt viták gyakorlatának ösztönzését, így megszületett az MCC Vitaakadémia. Az egymásra épülő képzési modulokban az érveléstechnika, a vitamódszertan, a logika, a retorika és a meggyőzés technikáival kapcsolatos ismeretek átadását biztosítják a résztvevőknek elméleti és gyakorlati oktatáson keresztül.

Az MCC Vitaakadémia vezetője az InfoRádióban elmondta: posztgraduális képzésről van szó, amelyre 18 éven felüliek, illetve azok jelentkezhetnek, akik vagy megkezdték, vagy már befejezték felsőfokú tanulmányaikat. A cél, hogy minél több emberhez eljusson a kezdeményezés küldetése, ami nem más, minthogy az egészséges vitakultúra egyre szélesebb társadalmi körökben és valamennyi korosztályban teret nyerjen az egész Kárpát-medencében, a kisgyerekektől a felnőttekig.

A Vitaakadémia képzése három modulra épül, amelyek a következők:

  • vitavezetés
  • vitatrénerképzés
  • mentorképzés

Értelemszerűen a további kurzusokat azok kezdhetik el, akik sikeresen abszolválták a vitavezető-képzést. Barbarics Péter kiemelte: számukra nagyon fontos, hogy a racionális eszközökkel történő vitázás általánossá váljon a közösségekben. A Vitaakadémia vezetői, előadói arra szeretnék ösztönözni a jelentkezőket, hogy ne csak saját maguknak szerezzék meg a tudást, hanem

legyen nyitottságuk arra, hogy az elsajátított ismereteket, készségeket másoknak is átadják, így sokak számára ismertté válhat a formális vitázás módszertana.

Az MCC Vitaakadémia vezetője hangsúlyozta: a résztvevők megismerkednek a vitakultúra és az érvelés alapjaival. Megjegyezte: nagyon fontos, hogy egy érvelést jól fel kell építeni. Mint fogalmazott, számtalan helyzetben előfordul, hogy egy szónok „lehengerlő beszédet mond nagyon jó kiállással, csak sokszor nincsen mögötte semmilyen tartalom”. A képzés során nagyon hangsúlyos, hogy legyenek meg az alapok.

Barbarics Péter szerint egy jó érvelést logikusan kell felépíteni, struktúrában kell gondolkodni, és ha ez megvan, utána érdemes hozzáfűzni a megfelelő retorikai elemeket, illetve gyakorolni a kiállást. Azt gondolja, egy vitában az szerepel jól, aki ezeket a készségeket megfelelően kombinálja

Tapasztalataik szerint sok olyan pedagógus jelentkezik a képzésre, akik vitaklubot szeretnének indítani vagy már el is indítottak ilyen fórumot abban az iskolában, ahol dolgoznak. Ők a tudásukat szeretnék bővíteni, ami nagy hasznukra lehet, ugyanis egyre több középiskolában igénylik a diákok a vitakörök megalakulását, ahol a tanároktól megtanulják, hogyan kell jól érvelni egy-egy téma kivesézése során.

A vitavezető-képzésre ezen az oldalon lehet jelentkezni, a kurzusról további információkat itt lehet találni.

