Infostart.hu
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
Midsection of woman using lancelet on finger
Nyitókép: IPGGutenbergUKLtd/Getty Images

Vigyázat, ha ilyen hirdetésbe botlik

Infostart / MTI

A Magyar Vöröskereszt nevében és emblémájával visszaélve cukorbetegeknek hirdetnek termékeket ismeretlenek az interneten – közölte a humanitárius szervezet.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a Magyar Vöröskereszt nem foglalkozik gyógyszersegélyezéssel, nem kereskedik gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem.

Kiemelték: a Vöröskereszt és Vörösfélhold Nemzeti Társaságok emblémájának használatát a nemzetközin túl a hazai jog is szabályozza, azonban az elmúlt időszakban több jelzést kaptak a vörös kereszt emblémával való visszaélésekről, megtévesztő hirdetések megjelenéséről.

A szervezet mindenkit óvatosságra int a közösségimédia-felületeken terjedő, félrevezető információk miatt.

Gyanút kelthet, ha a posztot nem a Magyar Vöröskereszt vagy valamelyik másik hivatalos szervezet tette közzé, ha a kattintható hivatkozás címe nem értelmezhető vagy nem a hirdetés tárgyával kapcsolatos, ha az embléma nem pontosan egyezik a hivatalos - fehér alapon vörös kereszt - emblémával, vagy ha irreális ígéreteket tartalmaz a szöveg - emelték ki.

Kitértek arra, hogy a Magyar Vöröskereszt minden esetben a hivatalos felületein teszi közzé a híreit.

