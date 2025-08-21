Régóta bűzlő holttesthez másztak be az ablakon át

Vasárnap egy szentlőrinci panellakáshoz riasztották a katasztrófavédelmet, a benne lakó idős férfit ugyanis napok óta nem látták.

A Bama közlése szerint a helyszínre a szigetvári hivatásos tűzoltók és a szentlőrinci önkéntesek vonultak ki, akik végül bementek a nyitott ablakon keresztül, az ajtót belülről kinyitották. A bent talált ember viszont már közel két hete elhunytan hevert, ennek orrfacsaró szagára már többen figyelmesek lettek a házban, a hatóságot is épp emiatt értesítették.

Az elhunyt idős férfi egyedül élt.