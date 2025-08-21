ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.86
usd:
339.9
bux:
106205.95
2025. augusztus 21. csütörtök Hajna, Sámuel
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Fotó: google térkép
Nyitókép: google térkép

Régóta bűzlő holttesthez másztak be az ablakon át

Infostart

Az idős férfi egyedül élt, ajtaján magára zárta - utoljára két hete.

Vasárnap egy szentlőrinci panellakáshoz riasztották a katasztrófavédelmet, a benne lakó idős férfit ugyanis napok óta nem látták.

A Bama közlése szerint a helyszínre a szigetvári hivatásos tűzoltók és a szentlőrinci önkéntesek vonultak ki, akik végül bementek a nyitott ablakon keresztül, az ajtót belülről kinyitották. A bent talált ember viszont már közel két hete elhunytan hevert, ennek orrfacsaró szagára már többen figyelmesek lettek a házban, a hatóságot is épp emiatt értesítették.

Az elhunyt idős férfi egyedül élt.

Kezdőlap    Belföld    Régóta bűzlő holttesthez másztak be az ablakon át

elhunyt

panel

szentlőrinc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: se Budapesthez, se a Trump-Putyin-Zelenszkij egyeztetéshez nincs köze Munkács bombázásának

Kaiser Ferenc: se Budapesthez, se a Trump-Putyin-Zelenszkij egyeztetéshez nincs köze Munkács bombázásának
Oroszország nyilván katonai célpontnak tekintette a lebombázott munkácsi gyárat; például feltételezhették, hogy ott drónokhoz készülnek alkatrészek – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Kaiser Ferenc szerint ez a támadás nem függ össze a béketárgyalások aktualitásaival, egy ilyen csapást ugyanis hetekig készítenek elő. No de milyen eszközökkel támadták Munkácsot?
 

Dunda György: elérte a háború Kárpátalját, mostantól minden megváltozik

"Logikátlan terror" – Már tudni, mit lőttek az oroszok Munkácson

Sulyok Tamás is megszólalt Munkács orosz bombázására reagálva

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.21. csütörtök, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kárpátalját bombázták az oroszok, kőkemény harcok tombolnak Pokrovszknál - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Kárpátalját bombázták az oroszok, kőkemény harcok tombolnak Pokrovszknál - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Az orosz tüzérség már rövid és közepes hatótávolságú tüzérségi fegyverekkel is eléri Kosztyantynivkát Donyeck középső részén: a várost Smerch sorozatvetővel támadják. Az oroszországi Voronyezsben egy ukrán dróntámadás miatt összeomlott a vasúti közlekedés: 19 vonatjáratot töröltek vagy késleltetnek. Pokrovszktól északra nem sikerült megállítani az oroszokat: Suhecke elesett. Még mindig nincs annak jele hivatalos szinten, hogy Oroszország hajlandó lenne egyeztetni az ukrán elnökkel a háború lezárásáról. Ma hajnalban az orosz haderő Kárpátaljára mért katonai csapást. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Két lépésre a Győr a csodától: ma este indul a párharc a KL-ben

Két lépésre a Győr a csodától: ma este indul a párharc a KL-ben

A Konferencia-liga utolsó selejtezőkörében a Győr csütörtökön hazai pályán kezdi meg a Bolla Bendegúzt soraiban tudó Rapid Wien elleni párharcot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia launches biggest wave of strikes on Ukraine for weeks

Russia launches biggest wave of strikes on Ukraine for weeks

Ukrainian officials say the attacks included drones, hypersonic, ballistic, and cruise missiles.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 21. 13:44
Rátámadtak egy idős emberre Budapest egyik frekventált pontján
2025. augusztus 21. 13:09
Súlyos baleset az M1-es autópályán, 10 kilométeres a torlódás
×
×
×
×