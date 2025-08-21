ARÉNA
2025. augusztus 21. csütörtök Hajna, Sámuel
Nyitókép: Duna TV

Ez volt a tűzijáték nagy meglepetése – képek

Infostart

1300 drónból álló show nyújtott fantasztikus látványosságot.

Soha ekkora tűzijátékot nem rendeztek még, mint az idei volt augusztus 20-án Budapesten.

Mintegy 46 ezer pirotechnikai effekt, és két helyszínen összesen 1300 drón várta az augusztus 20-i budapesti központi tűzijáték nézőit.

Idén is egy komplex történetet mesélt el az augusztus 20-i budapesti tűzijáték és drónshow. Visszatért a tavalyi tűzijáték narrátoraként megismert öreg pásztor (Körtvélyessy Zsolt, Jászai Mari-díjas színész), aki ezúttal a Szent István király megkoronázása utáni időket regélte el.

Benne az államalapító uralkodásának kiemelkedő eseményeit, a halála utáni zavaros időket, az Árpád-házi királyok korai éveit és Szent László király csodás tetteit.

A drón-show minden korábbinál látványosabb volt: a Szent Korona emelkedett fel a Duna fölé, majd forgásba kezdett, aztán egy idő múltán átalakult egy hatalmas keresztté,

így emlékezve az államalapításra és a kereszténység felvételére – majd az egész tűzijáték végén és tetőpontján, az eloszló füstben, a világító dróncsapat fényénél felcsendült a Himnusz, amit együtt énekelt a Duna-parton összegyűlt milliós tömeg.

