Többórás leállás jön az egyik szolgáltatónál, a számlabefizetés sem lesz elérhető

Előre tervezett karbantartás miatt kedden este 10 órától augusztus 20. hajnali 4 óráig, vagyis hat órán keresztül nem lesz elérhető több szolgáltatás a Yettel ügyfelei számára – közölte honlapján a vállalat.

A leállás ideje alatt nem működik

a yettel.hu-ról történő rendelés,

a számlabefizetés,

a kártyafeltöltés és az új kártya aktiválása,

az adatjegyvásárlás,

az előfizetés módosítása,

a Yepp-csomag vásárlása és módosítása,

a partneri csatornás befizetés.

A vállalat közlése szerint a Yettel alkalmazás szintén nem lesz elérhető. A szolgáltató ugyanakkor kiemeli: a mobilparkolás és az e-matrica-vásárlás (SMS-ben) zavartalanul működik majd.