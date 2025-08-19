Többórás leállás jön az egyik szolgáltatónál, a számlabefizetés sem lesz elérhető

Előre tervezett karbantartás miatt kedden este 10 órától augusztus 20. hajnali 4 óráig, vagyis hat órán keresztül nem lesz elérhető több szolgáltatás a Yettel ügyfelei számára – közölte honlapján a vállalat.
A leállás ideje alatt nem működik
- a yettel.hu-ról történő rendelés,
- a számlabefizetés,
- a kártyafeltöltés és az új kártya aktiválása,
- az adatjegyvásárlás,
- az előfizetés módosítása,
- a Yepp-csomag vásárlása és módosítása,
- a partneri csatornás befizetés.
A vállalat közlése szerint a Yettel alkalmazás szintén nem lesz elérhető. A szolgáltató ugyanakkor kiemeli: a mobilparkolás és az e-matrica-vásárlás (SMS-ben) zavartalanul működik majd.