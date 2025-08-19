ARÉNA
2025. augusztus 19. kedd Huba
Nyitókép: Getty Images

Többórás leállás jön az egyik szolgáltatónál, a számlabefizetés sem lesz elérhető

Infostart

A tervezett karbantartás célja a rendszerek fejlesztése és a stabilabb működés biztosítása, azonban ez idő alatt az ügyfeleknek bizonyos kényelmetlenségekkel kell számolniuk.

Előre tervezett karbantartás miatt kedden este 10 órától augusztus 20. hajnali 4 óráig, vagyis hat órán keresztül nem lesz elérhető több szolgáltatás a Yettel ügyfelei számára – közölte honlapján a vállalat.

A leállás ideje alatt nem működik

  • a yettel.hu-ról történő rendelés,
  • a számlabefizetés,
  • a kártyafeltöltés és az új kártya aktiválása,
  • az adatjegyvásárlás,
  • az előfizetés módosítása,
  • a Yepp-csomag vásárlása és módosítása,
  • a partneri csatornás befizetés.

A vállalat közlése szerint a Yettel alkalmazás szintén nem lesz elérhető. A szolgáltató ugyanakkor kiemeli: a mobilparkolás és az e-matrica-vásárlás (SMS-ben) zavartalanul működik majd.

